МВС Білорусі: понад 2 тисячі затриманих вже звільнили

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що понад дві тисячі людей, затриманих під час протестів, вже звільнили. Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі прессекретаря МВС Білорусі.

«У МВС стурбовані проблемою перенаповненості місць тримання затриманих. Понад дві тисячі громадян уже відпущені додому. Цей процес триває безперервно, триває і зараз. Розуміємо, що не так швидко, як хотілося б. Ми робимо все можливе для вирішення нинішньої ситуації», – йдеться в повідомленні.

У МВС також заявили, що минула доба була «найспокійнішою» за останні чотири дні, «акції в більшості своїй носили мирний характер».

«Лише в окремих випадках в ході несанкціонованих заходів дії деяких осіб носили агресивний характер… Всього за цю добу було складено 102 протоколи про адміністративне порушення», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 14 серпня з центру ізоляції правопорушників (ЦІП) на Окрестіно в Мінську та інших білоруських в’язниць почали випускати затриманих на мітингах 9-12 серпня. Це сталося після того, як голова МВС Білорусі Юрій Караєв «вибачився» перед «мирними людьми», які «потрапили під роздачу», а заступник міністра внутрішніх справ Олександр Барсуков приїхав у ЦІП на Окрестіно і заявив, що ніяких знущань над затриманими нібито «не було» і людей у в’язниці ніхто не бив.

Однак люди, яких відпускали, масово показували синці і травми, яких зазнали під час затримання, і розповідали, що їх били з особливою жорстокістю – як при затриманні, так і всередині самої в’язниці.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурнентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Мітинги і короткочасні страйки відбуваються на великих підприємствах – таких як «Гродно Азот», Мінський тракторний завод, БМЗ.

На акції протесту виходять також лікарі та вчителі. Люди вимагають припинити насильство, а також провести нові вільні вибори.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство і обмірковують можливість запровадження сакцій.