Працівники десятків підприємств Білорусі вийшли на мітинги

Працівники десятків великих підприємств у Білорусі 14 серпня проводять мітинги, короткострокові страйки або приєднуються до акцій протесту проти міліцейського насильства і фальсифікації підсумків голосування на виборах президента, в чому вони звинувачують владу.

За повідомленнями білоруських ЗМІ й користувачів соціальних мереж, мітинги пройшли на таких підприємствах, як Білоруський металургійний завод, Білоруський автомобільний завод, Мінський електротехнічний завод імені Козлова, МАЗ, Мінський тракторний завод, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродножитлобуд», «Нафтан» у Новополоцьку, «Білоруськалій» у Солігорську, «Полімір» – всього понад 20 підприємств, багато з яких є системотворчими.

У соцмережах опубліковані відео, на яких чути гасла протестувальників. Вони виступають проти насильства проти мирних громадян, звучать також заклики до відставки президента Олександра Лукашенка.

На деяких підприємствах із працівниками зустрічаються їхні керівники. При цьому виробництво, як правило, не зупиняється.

Співробітники Мінського тракторного заводу після мітингу вийшли на ходу вулицями столиці Білорусі.

На акцію протесту вийшли також співробітники Мінського метрополітену – при цьому рух поїздів не зупинявся.

На вулицях білоруської столиці знову утворюються так звані «ланцюги солідарності», в них стоять, зокрема, медичні працівники в білих халатах.

Працівники сфери IT стали в «ланцюг солідарності» на майданчику в Парку високих технологій у Мінську. В акції взяли участь кілька сотень людей. Вони тримали в руках квіти і клавіатури.

Протести на підприємствах 14 серпня прокоментував президент Білорусі Олександр Лукашенко – він заявив про спроби «розгойдувати трудові колективи» і сказав, що страйки негативно вдарять по підприємствах та їхніх працівниках.

Масові протести тривають у Білорусі з вечора 9 серпня, коли були оголошені попередні результати президентських виборів, згідно з якими на виборах ушосте переміг Лукашенко. Учасники протестів вважають, що вибори сфальсифікували на користь Лукашенка.

У перші дні міліція і спецназ жорстоко придушували протести, з 13 серпня влада їм майже не перешкоджає.

Про звільнення на знак протесту заявили низка міліціонерів.

З’явилося безліч свідчень про поліцейське насильство по відношенню до затриманих. Про нього розповідають звільнені учасники акцій протесту, їхні друзі та родичі.

Кандидатка в президенти Світлана Тихановська – головна опонентка Лукашенка на виборах, яка зараз перебуває в Литві, – закликала до мирних масових акцій протесту у всіх містах країни в найближчі суботу й неділю.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство і обмірковують можливість запровадження сакцій.