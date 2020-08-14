У ПАРЄ готують заяву про невизнання виборів у Білорусі демократичними. Українські депутати приєднаються

Парламентська асамблея Ради Європи після оголошення офіційних результатів президентських виборів у Білорусі готує заяву про визнання їх такими, що не відповідають міжнародним стандартам і не відображають волю білоруського народу. Її планують підписати декілька членів української делегації у ПАРЄ, повідомила в ефірі Радіо Свобода народна депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Планується зараз заява спільна в Парламентській асамблеї Ради Європи балтійських країн, деякі члени, не думаю, що всі, української делегації підпишуть, грузини», – сказала Кравчук.

Пізніше в коментарі вона уточнила, що делегати планують визнати процес виборчої кампанії, голосування й підрахунку голосів такими, що не відповідають міжнародним виборчим стандартам і не відображають волю білоруського народу.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту.

Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Протестувальники заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурнентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Мітинги і короткочасні страйки відбуваються на великих підприємствах – таких як «Гродно Азот», Мінський тракторний завод, БМЗ.

На акції протесту виходять також лікарі та вчителі. Люди вимагають припинити насильство, а також провести нові вільні вибори.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство і обмірковують можливість запровадження сакцій.