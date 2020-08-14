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14 серпня 2020, Київ 20:19
Новини | Міжнародні

Кілька тисяч протестувальників зібралися біля будівлі уряду в Мінську

Протестувальники обіймають силовика біля будівлі уряду, 14 серпня 2020 року

У Мінську кілька тисяч протестувальників, зокрема і робітників Мінського тракторного заводу, пройшли маршем до центру міста і дійшли до будівлі уряду на площі Незалежності. Вони скандують «виходь» і вимагають діалогу з владою.

Охороняють будівлю солдати внутрішніх військ, але протестувальників вони не займають, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Колона робітників МТЗ вийшла з заводу вдень 14 серпня після того, як вони оголосили страйк. До них прибув прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, однак він відмовився спілкуватися зі страйкарями в присутності журналістів.

У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів. Учасники не визнають перемоги Олександра Лукашенка.

Перші дні акції жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багато кого з них при затриманні сильно побили.

«Іди геть!» лунає п’яту добу протестів у Білорусі – відео
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«Іди геть!» лунає п’яту добу протестів у Білорусі – відео

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