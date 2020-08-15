Західнобілоруським Гродном 14 серпня пройшла протестна хода. Люди розгорнули біло-червоно-білий прапор Білорусі довжиною в декілька метрів. Вони вигукували: «Іди геть!», та «Віримо, можемо, переможемо!». Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, після оголошення результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний керівник держави Олександр Лукашенко. У перші дні протестів силовики жорстоко розганяли демонстрантів, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. Від початку протестів по всій країні було затримано близько 7 тисяч людей. (Відео Білоруської служби Радіо Свобода)