У Білорусі 14 серпня біля входу на Мінський тракторний завод (МТЗ) відбувся мітинг робітників. Прем'єр-міністр Раман Галучанка прибув на МТЗ, але він проігнорував протестувальників на площі перед заводом і пішов до адміністрації. Тоді робітники рушили ходою до Будинку уряду.



У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів. Учасники не визнають перемоги Олександра Лукашенка.

Перші дні акції жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багато кого з них при затриманні сильно побили.



(Фоторепортаж Білоруської служби Радіо Свобода).

