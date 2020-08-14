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14 серпня 2020, Київ 21:49
Фотогалереї

Cтрайк робітників у столиці Білорусі – фоторепортаж

У Білорусі 14 серпня біля входу на Мінський тракторний завод (МТЗ) відбувся мітинг робітників. Прем'єр-міністр Раман Галучанка прибув на МТЗ, але він проігнорував протестувальників на площі перед заводом і пішов до адміністрації. Тоді робітники рушили ходою до Будинку уряду.

У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів. Учасники не визнають перемоги Олександра Лукашенка.

Перші дні акції жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багато кого з них при затриманні сильно побили.

(Фоторепортаж Білоруської служби Радіо Свобода).

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