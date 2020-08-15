Лукашенко: треба зв’язатися з Путіним, Союзна держава під загрозою

Президент Білорусії Олександр Лукашенко, проти влади якого в країні вже тиждень тривають масові протести, у суботу заявив про намір зв’язатися з президентом Росії Володимиром Путіним. На думку Лукашенка, протести є загрозою не тільки для Білорусі, але і для Союзної держави з Росією і всього «загального простору».

«Захист сьогодні Білорусі – це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди», – заявив Лукашенко на нараді у Мінську, зазначивши, що деякі росіяни, як він висловився, вказують на Білорусь як на приклад для наслідування.

Лукашенко прямо не сказав, що має намір просити Путіна допомогти, але наголосив, що з російським президентом необхідно зв’язатися найближчим часом і розповісти йому про «загрозу». На думку Лукашенка, протести в країні організовані за «методичками кольорових революцій» та за зовнішнього втручання. Напередодні Лукашенко згадав, не навівши жодного доказу, зокрема, про втручання певних людей з Польщі, Нідерландів та України, а також «Открытой России» і російського опозиціонера Олексія Навального.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство.