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Перед местными выборами в Славянске появились борды с изображениями бывшего городского головы Нели Штепы. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суды по делу Штепы идут с осени 2014 года. Жители Славянска, в том числе и участники АТО, провели митинг в городе и пикетировали областную администрацию. Чего требовали и чего добились протестующие?

Жители Славянска, Краматорска и Дружковки собрались на Соборной площади в воскресенье, накануне очередного суда по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы.

Принесли плакаты, на которых Неля Штепа рядом с так называемым «народным мэром» Вячеславом Пономаревым, и где Штепа в розовой курточке машет рукой возле захваченного боевиками российских гибридных сил городского отдела милиции Славянска.

Саму Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суды идут с осени 2014 года.

Мы требуем правосудия. Чтобы правосудие дало оценку до выборов. Чтобы мы видели, кто идет к нам в кресло

Вот что заявил Анатолий Тишаков, один из организаторов акции и руководитель ОО «Спілка учасників АТО Слов’янська»: «Мы требуем правосудия. Чтобы правосудие дало оценку до выборов. Чтобы мы видели, кто идет к нам в кресло: преступник, или честный человек, в чем я очень сильно сомневаюсь… И цель этой акции – донести до Генеральной прокуратуры, до Венедиктовой, до судебной системы, чтобы они работали… Сейчас получается так, что откровенные сепаратисты и предатели Украины находятся на свободе. А защитников Украины, патриотов держат под стражей».

По мнению собравшихся горожан, в том числе и ветеранов АТО, сами суды и вынесение приговора затягивают намеренно. И это может спровоцировать массовые протесты.

Пока был Порошенко, говорили: сейчас, сейчас, сейчас. Уже пришел Зеленский – та же самая песня. Нет политической воли

«Пока был Порошенко, говорили: сейчас, сейчас, сейчас. Уже пришел Зеленский – та же самая песня. Нет политической воли. Поэтому мы обращаемся к президенту, к генеральному прокурору: пожалуйста, не доводите людей до крайностей. Не доводите людей до того, чтобы снова начались драки, начались какие-то нарушения законов. Чего мы ждем? Кого мы ждем? Если у нас нет оснований, надо это сказать и освободить людей от ответственности. Если есть основания, – надо провести суды и вынести приговор», – сказал учасник «Спілки учасників АТО» Фридон Векуа.

Пикет Донецкой ОГА

На следующий день участники акции пикетировали Донецкую областную администрацию. Здесь говорили и о новом уголовном производстве относительно Нели Штепы.

Оно касается убийства бойца подразделения СБУ «А» Геннадия Биличенко возле Славянска 13 апреля 2014 года. Сейчас это дело расследует СБУ по статье «террористический акт».

Что она демонстрирует? Бездеятельность соответствующих государственных органов



Вот что заявил житель Славянска Андрей Федорченко: «Мы задаем очень простой вопрос: почему лицо, которое обвиняется в совершении тяжкого преступления, которое называется: убийство сотрудника правоохранительных органов, ходит по городу? Что она демонстрирует? Бездеятельность соответствующих государственных органов».

Люди потребовали от обладминистрации организовать мероприятие с правоохранителями, чтобы от них услышать, почему так долго тянутся суды, и на каком этапе расследование дела по убийству Геннадия Биличенко.

Все те 68 семей погибших при освобождении Славянска – они приедут

«Если что-то не решится до начала сентября, – я действительно дам клич по всей Украине. Все те 68 семей погибших при освобождении Славянска – они приедут. И пол-Украины приедет», – заявила Елена Напрягло, мать погибшего добровольца из Славянска Романа Напрягло.

В обладминистрации пообещали организовать общение с правоохранителями.

Вот что сообщила Елена Наумова, начальник отдела Донецкой ОГА: «Сейчас связалась с заместителем главы ОГА Вадимом Филашкиным. Он сообщил, что в ситуации будет разбираться. И он в течение недели свяжется с соответствующими органами для того, чтобы собрать брифинг».

«Три раза был оправдательный приговор» – Штепа

У меня уже три раза был оправдательный приговор. Другого и не будет, его нету

В майском интервью славянскому телеканалу «С-плюс» Неля Штепа так комментировала ситуацию с судом: «У меня уже три раза был оправдательный приговор. Другого и не будет, его нету. И чем дальше идет суд, – уже вообще нету вопросов, к тому, что виновата я или не виновата. Сегодня лоббируют интересы для того, чтобы шел суд, органы СБУ и прокуратуры. Потому что я их обвиняю в начале войны. Только поэтому они все продолжают».

О каких оправдательных приговорах идет речь, Неля Штепа не уточнила. Пока единственный суд, который принял решение в ее пользу – Европейский суд по правам человека.

Но там речь шла не про оправдание, а про компенсацию за необоснованный арест и длительное расследование дела.

В том же интервью Неля Штепа заявила, что дело против нее будет закрыто.

А вот что ответила бывший мэр Славянска на вопрос о том, какой будет реакция на протесты активных жителей города: «Уже все понимают, что это – раковая опухоль, раковая опухоль Украины, люди, которые сегодня вызывают агрессию у других людей».

«Это не прокуроры, а статисты» – журналист

Судебный процесс по делу Штепы задерживается и по объективным причинам, и из-за позиции защиты и обвинения. Такое мнение Радио Донбасс.Реалии высказал Александр Славянец, журналист из Славянска.

Сначала, говорит Александр, суды задерживались из-за увольнений судей в рамках реформы.

На самом деле там процентов 70 из отводов судей – это была инициатива стороны Штепы



«Потом были постоянные ходатайства со стороны защиты об отводе судей. Потом это все преподносилось как самоотводы. Что, якобы, судьи сами уходят, не хотят рассматривать это дело. На самом деле там процентов 70 из отводов судей – это была инициатива стороны Штепы», – уточняет Александр.

Это не прокуроры, а какие-то просто статисты

А еще, по мнению Александра Славянца, прокуратура в этом деле занимает пассивную позицию: «Я был просто на одном из судов, смотрел. Такое впечатление, что это не прокуроры, а какие-то просто статисты».

Перед местными выборами в Славянске появились борды с изображениями Нели Штепы, также она публикует видео с субботников и благоустройства клумб.

17 августа суд по делу Штепы не состоялся. Неля Штепа приехала на заседание. Но судья объявила самоотвод. Также не явились свидетели. Поэтому судебное заседание перенесли на 4 сентября.

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