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Что не так с идеей Леонида Кравчука поехать в ОРДЛО? Почему Украина теряет шансы на мирную реинтеграцию оккупированной территории Донбасса? Для чего Кремлю протесты в Беларуси? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии ​

Фактор оккупации

Новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что рассматривает возможность поездки на оккупированную территорию, если нынешняя договоренность по прекращению огня будет работать. По мнению Кравчука, взгляды главарей незаконных формирований не идентичны взглядам людей, проживающих на оккупированных территориях, и потому есть смысл поехать и послушать «что думают люди». Об этом пишет сайт «Хвиля».

Как отмечает руководитель проектов центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, складывается впечатление, что Кравчук и вовсе не учитывает фактора оккупации.

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По словам Кучеренко, нельзя говорить об освобождении заложников с заложниками. В ОРДЛО отсутствует какая бы то ни было общественная жизнь и общественные организации в привычном понимании. Гражданское население ОРДЛО – не субъект принятия решений, решения были и остаются за Россией. И вброс таких реплик в медиа-пространство – это игра в пользу выгодного России нарратива об ОРДЛО как «стороне конфликта», утверждает аналитик.

Трудный путь домой

Десятки человек на протяжении нескольких недель живут в полях под палящим солнцем в ожидании пропуска домой в Донецк. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Интернет-издание напоминает, что с 7 июля группировка «ДНР» установила особые правила проезда через линию разграничения: выехать из Донецка можно лишь имея прописку на подконтрольной Украине территории, въехать – по спискам так называемого «штаба ДНР по коронавирусу».

13 июля из-за отсутствия разрешения на проезд в Донецк, на остановке вблизи украинского КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек. Пропуск от так называемого «штаба ДНР» они не получили, возвращаться им было некуда: их дома расположены на неподконтрольной территории, а арендовать жилье было не за что.

По словам жительницы Макеевки Людмилы, она уже пятую неделю ждет разрешения от группировки «ДНР» на проезд домой. Она уверена, что их не пропускают, так как в ОРДО не хватает мест для обсервации.

Украина теряет шанс на мирную реинтеграцию ОРДЛО

Очень скоро Украина потеряет шансы на мирную реинтеграцию оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет сайт «Апостроф».

Интернет-издание отмечает, что в сентябре в ОРДЛО пойдут в школу дети, которые родились в 2014 году, когда началась война на Донбассе. Легко предположить, какие смыслы им будут вкладывать в голову: например, что «Украина – это враг, которая пытается уничтожить молодые республики», а «Россия – друг, которая помогает «республикам» выжить». При этом истинные причины начала войны очень легко исказить.

Автор статьи Денис Попович подчеркивает, что мировоззрение ребенка активно формируется именно в школьные годы. В этот период детям легко вложить в головы любую информацию. В том числе и крайне враждебную для Украины. Дальше «запрограммированное» поколение вступит во взрослую жизнь. И время, отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса, подойдет к концу.

Кремлю нужен «слабый» Лукашенко

Все, что делает Лукашенко – под диктовку Кремля. Если Кремлю нужно будет прикрыть свое черное дело, которое он сейчас делает в Беларуси, то он толкнет Лукашенко на международные переговоры. Это утверждает экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, пишет сайт «НВ».

По мнению эксперта, ситуация в Беларуси будет обостряться. Путин сделал уже то, что нужно – фальсифицированным способом сделал Лукашенко президентом. А теперь ему необходимо ослабить Лукашенко и под этим соусом ввести туда войска.

Безсмертный отмечает, что количество российских войск в Беларуси будет расти. Это будет накручивать противостояние национальное, но еще больше накручивать противостояние на европейском континенте между Россией и демократическим миром. И как раз в этом и заключается самая большая угроза для Украины. Потому что такой вход в Беларусь — это поощрение, чтобы с этой стороны атаковать Украину, утверждает Роман Безсмертный.

Инвалидность – не приговор

Глава организации «Общественное детское интернет-телевидение и радио «Веселка TV» Дина Ибрагимова представила проект «Ми в ефірі». Уникальность проекта в том, что его главные творцы – 47 детей с инвалидностью из разных уголков Украины, в том числе и с оккупированной части востока. Об этом пишет сайт Свои.City.

Как отмечает интернет-издание, в рамках проекта «Ми в ефірі» созданы три детские познавательные культурно-художественные телепрограммы. Каждая длится 13-17 минут и состоит из трех частей: «Мы знаем», «Мы играем», «Мы делаем».

По словам Дины Ибрагимовой, проект смог донести, что дети с инвалидностью могут быть полноправными творцами аудиовизуального культурного продукта. В ближайшее время цикл программ будет транслироваться в эфире национальных и региональных телеканалов».

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