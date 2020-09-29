У «Голосі» написали запит Зеленському про відкликання Фокіна з ТКГ

Народний депутат із фракції «Голос» Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з проханням відкликати Вітольда Фокіна з української делегації Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

«Під запитом вже встигло підписатися 49 народних депутатів. Не впевнена, що усі нардепи підтримають цю ініціативу, але це точно покаже справжні обличчя кожного парламентаря», – написала Бобровська у фейсбуці, де оприлюднила копію запиту.

Вона додала, що «заяви Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях, про особливий статус Донбасу і про припинення війни на сході не тільки паплюжать наш авторитет на міжнародній арені, але й демонструють Путіну «зелене» світло для реалізації його кривавих планів на наших територіях».

Вітольд Фокін, колишній прем’єр-міністр України, нині перший заступник голови делегації України в ТКГ, в інтерв’ю проросійському виданню «Страна.уа» 29 серпня заявив, зокрема: «Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Із критикою цієї заяви виступили голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник офісу президента Андрій Єрмак, а також сам Дмитро Кулеба, його також викликали для пояснень до Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови української делегації в ТКГ у серпні цього року.