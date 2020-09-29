Комітет Ради рекомендував Зеленському звільнити Фокіна з ТКГ

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до президента Володимира Зеленського і рекомендувати йому звільнити першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна. Про це повідомив у фейсбуці депутат Верховної Ради Роман Лозинський (фракція «Голос»).

«Засудити висловлювання та дії заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна та припинити його перебування у складі відповідної делегації», – ідеться у зверненні, ухваленому на засіданні комітету 29 вересня.

Депутати також вирішили «ініціювати прийняття Верховною Радою постанови про звернення до президента України, голови РНБО Володимира Олександровича Зеленського щодо недопущення зради національних інтересів України в ході здійснення політико-дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії Росії проти України».

Рішення підтримали 10 із 16 присутніх на засіданні членів комітету.

Раніше 29 вересня комітет заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна. Він, зокрема, заявив, що не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. За його словами на сході України проти ЗСУ воюють бойовики і найманці з 30 країн світу, підтримувані Росією.

Фокіна запросили на засідання комітету через заяву, яку він зробив 29 серпня про амністію та особливий статус Донбасу. Фокін і на засіданні підтвердив, що, на його думку, на Донбасі потрібно провести місцеві вибори, оголосити загальну амністію, бо вона «деморалізує противника».

Після попередніх висловлювань Фокіна голова Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що заяви представника української делегації в ТКГ не відображають офіційну позицію України.