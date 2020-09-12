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12 вересня 2020, Київ 20:16
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Гармаш: Росія і бойовики влаштовують істерики щодо Донбасу (відео)

Гармаш: Росія і бойовики влаштовують істерики щодо Донбасу (відео)
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Гармаш: Росія і бойовики влаштовують істерики щодо Донбасу (відео)

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Зірвана в останній момент інспекція українських позицій на Донбасі за участю бойовиків «ЛДНР» – що це було? Україна хоче визнати учасниками «Мінських» переговорів маріонеток Кремля? Чи безпрецедентно довге перемир’я на цій війні, при всіх спробах його зірвати, доводить правильність курсу нинішнього керівництва України? Якого миру хочуть Зеленський і Єрмак? І якого миру прагнуть глава української делегації у ТКГ Кравчук та його перший заступник Фокін? Якою є атмосфера на «Мінських» перемовинах, як себе поводять представники Росії? Свою оцінку цього в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловив учасник «Мінських» переговорів Сергій Гармаш.

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