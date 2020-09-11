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11 вересня 2020, Київ 18:17
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Опозиціонер Латушко: «Лукашенко знає, що держапарат і більшість білорусів проти нього» – відео

Опозиціонер Латушко: «Лукашенко знає, що держапарат і більшість білорусів проти нього» – відео
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Опозиціонер Латушко: «Лукашенко знає, що держапарат і більшість білорусів проти нього» – відео

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Один із провідних опозиціонерів,Білорусі, ексміністр культури країни, Павло Латушко стверджує: Олександр Лукашенко знає, що більшість білорусів, зокрема і держслужбовці, проти продовження його авторитарного правління, яке тривало 26 років. 10 вересня в інтерв'ю телеканалу«Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Латушко прокоментував протести у Білорусі, які розпочалися після оголошення Лукашенка переможцем президентських виборів 9 серпня. Латушко входить до Координаційної ради опозиції Білорусі і був змушений покинути країну після того, як кілька опозиційних лідерів були затримані.

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