«Якнайбільше країн мають підтримали підхід, при якому Лукашенко вже не має права бути президентом» – Латушко

Павло Латушко – член президії Координаційної ради з трансферу президентської влади у Білорусі, колишній міністр культури країни, посол та директор Національного академічного театру імені Янки Купали у Мінську – відповів на запитання Радіо Свобода після переговорів із міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршічеком.

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