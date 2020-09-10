Білорусь: іноземні дипломати знову зібралися в Алексієвич, щоб захистити її від арешту

Іноземні дипломати 10 вересня знову зібралися в квартирі білоруської письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури і учасниці президії Координаційної ради опозиції Білорусі Світлани Алексієвич, написала в твітері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Алексієвич раніше просила журналістів і громадськість захистити її.

«Світ підтримує Світлану Алексієвич. Сьогодні ще більше дипломатів приєдналися до Нобелівської лауреатки в неї вдома у Мінську, Білорусь», – написала Лінде у твітері. За її словами, у квартирі Алексієвич зібралося 17 дипломатів.

Водночас заступниця посла Литви в Білорусі Аста Андріяускене у фейсбуці написала, що має намір провести і ніч у квартирі Алексієвич.

«Ми не наївні і прекрасно розуміємо, що слабкі жінки не будуть чинити опір озброєним чоловікам, якщо у тих буде наказ. Але вдвох все ж сміливіше, ніж одній. Крім того, я думаю, що жінки Литви та Білорусі разом можуть бути дуже сильними», – написала вона.

Вранці 9 вересня невідомі намагалися потрапити в квартиру до Світлани Алексієвич.

Відразу після цього до неї додому приїхали посли Литви, Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини та Чехії.

Алексієвич раніше сказала журналістам, що з моменту проведення виборів помітила стеження за собою, а потім «це було вже завжди». Вона також заявила, що не планує залишати Білорусь.

Світлана Алексієвич – єдина учасниця президії Координаційної ради опозиції, яка залишилася на свободі і в Білорусі. Інші були затримані або змушені виїхати за кордон. Вона не бере активної участі в діяльності ради за станом здоров’я.