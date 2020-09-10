Литва визнала Тихановську національно обраною лідеркою Білорусі

Литовський сейм 10 вересня визнав білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську національно обраною лідеркою Білорусі. В своєму рішенні парламент Литви називає Олександра Лукашенка «нелегітимним керівником» країни.

Рішення отримало одностайну підтримку всіх 91 члена сейму. Серед авторів документу – міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус і спікер парламенту Вікторас Пранцкеціс.

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Крім того, в ухваленому рішенні сейм закликав міжнародну спільноту зреагувати на події в Білорусі та не дозволити Росії визначити політичного керівника країни.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія запровадили персональні санкції щодо фактичного керівника Білорусі Олександра Лукашенка та ще 29 високопосадовців цієї країни.

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У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів. Опозиція не визнала результатів виборів, головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська змушена була виїхати до Литви.