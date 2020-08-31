Країни Балтії запроваджують санкції проти Лукашенка

Латвія, Литва та Естонія 31 серпня оприлюднять списки білоруських офіційних осіб, проти яких ці три країни запроваджують санкції у зв’язку з імовірною фальсифікацією виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.

У списку фігуруватиме і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це заявив литовський президент Гітанас Науседа. Лукашенкові буде заборонений в’їзд до країн Балтії.

Країни Євросоюзу раніше принципово домовилися про необхідність санкцій проти білоруських чиновників, однак конкретний склад списку ще не узгодили. Зокрема, не всі держави погодилися з включенням до списку самого Лукашенка. Такий підхід розчарував представників країн Балтії, які виступають за жорсткіші заходи. Вони вирішили запровадити санкції самостійно.

У Білорусі з 9 серпня тривають багатотисячні протести проти офіційних підсумків виборів президента, які, як вважають демонстранти, були сфальсифіковані на користь Лукашенка. Багато учасників акцій протесту були затримані, жорстоко побиті, піддавалися приниженням. Кілька людей загинули. Країни Заходу не визнали офіційні результати, висловили обурення тим, що відбувається, і закликали владу до діалогу з опозицією.

У Литві зараз перебуває головна суперниця Лукашенко на виборах – Світлана Тихановська. 31 серпня її соратники повідомили, що 4 вересня вона має виступити в Раді безпеки ООН.