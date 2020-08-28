Лукашенко обіцяє відповісти Литві та іншим країнам ЄС на санкції проти Білорусі

Олександр Лукашенко 28 серпня пообіцяв, що Білорусь відповість країнам, які запровадили щодо неї економічні та інші санкції, повідомляє державна інформагенція «БелТА».

«От ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Вони зажерлися і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нахилити, танками полякати, ракетами... Подивимося, хто ще кого полякає, – заявив він, спілкуючись з працівниками одного з підприємств у місті Орша. – Якщо поляки і литовці в Китай і Росію через нас баражували, то зараз вони будуть літати або через Балтику, або через Чорне море торгувати з Росією та інше…Ми їм покажемо, що таке санкції».

«Я доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші. От ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажерлися. Тому поставимо на місце», – заявив Лукашенко.

Він зауважив, що Білорусь вже проходила період санкцій. «Вижили. Виживемо і зараз. Світ не без добрих людей. Тому нас лякати не треба», – каже Лукашенко.

Наступного тижня Європейський союз може запровадити санкції щодо 15-20 громадян Білорусі, в тому числі особисто Лукашенка, за фальсифікацію результатів президентських виборів і застосування насильства до протестувальників.

Литва, Латвія і кілька інших країн наполягають на тому, що список білоруських чиновників під санкціями має бути значно ширшим, а самі санкції мають бути такими, щоб вони зачіпали саме високопоставлених білоруських чиновників і найближче оточення Лукашенка, а не білоруську економіку. Однак Лукашенко намагається представити їх саме як санкції проти білоруських підприємств.