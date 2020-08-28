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28 серпня 2020, Київ 16:57
Новини | Міжнародні

У ЄС закликали владу Білорусі звільнити журналістів і всіх інших затриманих

Мінськ, 28 серпня 2020 року: чергова акція протесту з портретами затриманих і арештованих опозиційних діячів і активістів

У Європейському союзі закликали владу Білорусі звільнити журналістів і всіх інших людей, хто був затриманий під час чергової акції протесту в Мінську 27 серпня проти офіційного оголошеної перемоги на президентських виборах 9 серпня чинного президента Олександра Лукашенка.

«Білорусь: ЄС очікує від влади негайного і безумовного звільнення затриманих журналістів, як і всіх мирних учасників протесту. Засоби інформації мають робити свою роботу без залякувань. Вільна преса визначально важлива для демократії, якої вимагає народ Білорусі», – написав у твітері речник Євросоюзу з закордонних справ Петер Стано.

У Білорусі Міністерство внутрішніх справ заявило, що під час проявів «політичної активності громадян» у 37 місцях країни 27 серпня затримали загалом 114 громадян за «адміністративні порушення». Затримання близько пів сотні журналістів у міністерстві назвали «доставкою до райвідділів для перевірки документів» і заявили, що відпустили «практично всіх»: за словами МВС, на одного журналіста склали адміністративний протокол, іще одного «вислали з країни в добровільному порядку», наводить повідомлення міністерства Білоруська служба Радіо Свобода.

Білоруський правозахисний центр «Весна», зі свого боку, повідомляє про більш ніж 200 затриманих тільки в одному з епізодів – на площі Незалежності в Мінську.

Під вечір 27 серпня на площі Свободи в центрі Мінська міліція затримала кілька десятків журналістів, серед них і фотографа Радіо Свобода Володимира Гридіна, і повезла їх до райвідділу «для перевірки документів».

Пізніше, коли приблизно тисячна колона демонстрантів дійшла до площі Незалежності, її перепинив загін спецпризначення міліції і почав нові затримання. Серед затриманих там теж були журналісти Радіо Свобода – Олег Груздилович, Андрій Рябчик і Олесь Дащинський; їх затримали просто під час прямого ефіру, який вони вели.

Масові акції протесту щодня тривають по всій Білорусі з самого дня виборів 9 серпня; влада, яка спершу переважно жорстоко розганяла їх, а потім деякий час переважно толерувала, останніми днями знову перейшла до тактики силових розгонів і затримань учасників.

Як отримувати інформацію Білоруської служби Радіо Свобода

Білоруська влада заблокувала сайт Білоруської служби Радіо Свобода.

Як обійти заборону – тут.

Інформацію та відео також можна отримати у телеграмі Білоруської служби Радіо Свобода тут.

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