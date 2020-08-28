Україна заморозила контакти з офіційним Мінськом – Кулеба

Україна призупинила контакти з владою Білорусі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1». Українська сторона, за його словами, планує відновити відносини, якщо це перестане нести моральні та репутаційні втрати для офіційного Києва.

«Офіційно заявляю, що всі наші контакти з білоруською стороною заморожені і припинені. Тільки якщо ми переконаємося, що ці контакти не принесуть Україні ні репутаційних, ні моральних втрат, вони будуть відновлені», – заявив Кулеба.

Наразі, за його словами, важливо, щоб вплив Росії на події в Білорусі не зростав і не перетворювався у силовий сценарій.

Також Кулеба зауважив, що Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі значно раніше, ніж про це стало відомо українським журналістам.

«Ми приєдналися до заяви Європейського союзу щойно вона стала формально відкритою до приєднання. І наша позиція з цього приводу дуже чітка. Крім того, ви чули чіткі заяви президента Україна, його публічні коментарі з цього приводу. Крім того, ми зробили те, що поки що не зробила жодна країна: ми викликали свого посла на консультацію з огляду, зокрема, на ті події, які розгортаються у Білорусі», – заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що, власне, у своїй заяві ЄС попередив про «глибокий перегляд» відносин із Мінськом і можливість санкцій. У Європейському союзі зазначили, що вибори президента Білорусі не були «ні вільними, ні чесними».

У Білорусі з 9 серпня, від дня президентських виборів, на яких офіційно переможцем оголосили Лукашенка, тривають акції протесту з вимогою призначення нового голосування через численні фальсифікації.