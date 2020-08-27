МЗС: Україна приєдналася до заяви ЄС про невідповідність виборів у Білорусі міжнародним стандартам

Україна приєдналася до заяви Європейського союзу, яка характеризує вибори в Білорусі як такі, що не відповідали міжнародним стандартам, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит «Європейської правди».

«За останні три тижні була оприлюднена одна декларація ЄС (11 серпня цього року ), відкрита до приєднання третіх країн: «Білорусь: Декларація Високого представника із закордонних справ і безпекової політики від імені ЄС стосовно виборів президента». Україна приєдналася до зазначеної декларації», – інформує МЗС.

У своїй заяві ЄС попередив про «глибокий перегляд» відносин із Мінськом і можливість санкцій. У Європейському союзі зазначили, що вибори президента Білорусі не були «ні вільними, ні чесними».

У Білорусі з 9 серпня, від дня президентських виборів, на яких офіційно переможцем оголосили Лукашенка, тривають акції протесту з вимогою призначення нового голосування через численні фальсифікації.