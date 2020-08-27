Свобода не потрібна: як антизахідні гравці в Україні висвітлюють протести в Білорусі

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Українські антизахідні медіа та лідери громадської думки використовують новини з Білорусі, аби підкріпити свою тезу про те, що Революція Гідності в Україні призвела до втрати суверенітету.

Білорусь була особливою країною для українців з часів розпаду Радянського Союзу. Дві колишні радянські республіки пішли зовсім різними шляхами на початку XXI століття. В той час, як українці змогли відійти від авторитарної політичної культури, яку вибудовував другий президент Леонід Кучма, білорусам довелося пережити 26 років президентства Олександра Лукашенка.

Білорусь завжди була взірцем для тих людей в Україні, які ностальгують за радянськими часами

Попри різні вектори розвитку, Україна та Білорусь рідко конфліктували чи були суперниками. Протягом багатьох років Білорусь входить в топ-5 країн, які українці відвідують найчастіше. Білорусь завжди була взірцем для тих людей в Україні, які ностальгують за радянськими часами. Білоруські харчові продукти та машинобудування завжди цінувались в Україні. Згідно з опитуванням від листопада 2019 року, до Олександра Лукашенка українці ставились найбільш позитивно серед усіх іноземних політиків. Образ Білорусі, яка є успішною завдяки збереженню радянської спадщини в своїй політичній культурі, зберігався протягом усіх 29 років незалежності України.

Такі сентименти, зокрема, використовують антизахідні медіа та лідери думок. Розгляньмо кілька наративів, які вони поширюють.

«Протести в Білорусі контролюють зовнішні гравці, як це було з усіма українськими Майданами»

Деякі анонімні Telegram-канали намагаються стверджувати, що Захід стоїть за протестами в Білорусі. Наприклад, канал Тень на Плетень пише, що «без Тихановской у кукловодов НИЧЕГО не получится. Им нужна формальная зацепка [аби взяти контроль над Білоруссю]». «После соответствующей ОБРАБОТКИ на наших глазах рождается белорусская версия Хуана Гуайдо в лице Светланы Тихановской», — стверджує канал.

Женщина з косой, інший анонімний Telegram-канал, також пише, що Захід використовує Тихановську як маріонетку, щоб «збити» Лукашенка та встановити зовнішнє управління в Білорусі. «Светлана Тихановская намерена провозгласить себя президентом Беларуси. После чего Запад признает ее в этом качестве», – йдеться у повідомленні каналу.

Тим часом, антизахідні гравці також використовують протести в Білорусі, аби підсилити свій вже доволі давній наратив про те, що Революція Гідності в Україні призвела до втрати суверенітету.

Юрій Молчанов, український журналіст і частий гість телевізійних каналів, які нібито контролює Віктор Медведчук, каже в ефірі каналу 112 Україна, що «никакая смена режима не стоит разрушения страны». Молчанов стверджує, що Захід використав Євромайдан для встановлення зовнішнього управління в Україні. Андрій Пальчевський, політик, який зараз балотується в мери Києва, також заявляє в ефірі NewsOne, що жоден Майдан в Україні не приніс жодних добрих змін для людей, тому українці уже не хочуть змін.

Ігор Гужва, головний редактор ресурсу strana.ua, пише у Facebook, що «белорусы считают Украину для себя примером как государство, где граждане имеют право на протест и где умеют добиваться сменяемости власти». Своїм постом Гужва намагається це заперечити. Він зауважує, що в Україні не відбувається чергування влади на практиці, оскільки всі урядові рішення після 2014 року контролюються зовнішнім управлінням.

«Был у нас Порошенко, стал Зеленский. Пришел к власти на свободных выборах с острой критикой своего предшественника и проводимого им курса. Прекрасно? Прекрасно. Но проблема в том, что по сути он продолжает тот же курс, который был и у Порошенко», — пише Гужва. Він пояснює це впливом зовнішнього управління, яке нібито насправді визначає курс країни.

«Немає альтернативи Лукашенку»

За 26 років свого президентства Лукашенко ув'язнив чи змусив виїхати з країни більшість своїх політичних опонентів. Інші його опоненти, яким пощастило менше, у різні роки зникали – і досі невідомо, чи мертві вони, чи живі. Антизахідні гравці зараз використовують цей факт.

Телеканал Klymenko Time дійшов висновку, що Лукашенко – єдиний, хто зможе захистити Білорусь від впливу іноземних гравців. «Мы хотим подчеркнуть – мы НЕ поддерживаем Лукашенко. ХОТЯ можем переживать за будущее Беларуси из эгоистических побуждений в плане интересов Украины. НО покажите нам подходящую замену. Человека, который сейчас возглавит страну, не сдав ее суверенитет глобальным игрокам?» – задається питанням канал. Klymenko Time також зазначає, що аргумент «Лукашенко всех пересадил!» не працює, оскільки «среди тех, кто был посажен, таких кандидатов не видим».

«Лукашенко – законний президент»

Антизахідні гравці намагаються дистанціюватися від Лукашенка та не підтримувати його відкрито, але все ж озвучують думку про те, що Лукашенко все ще є легітимним президентом, попри сфальсифіковані вибори.

Олександр Дубінський, народний депутат від партії «Слуга народу», та Вадим Рабінович, один із лідерів «Опозиційної платформи –​ За життя», опублікували ідентичі дописи у Facebook, в яких сказано, що Лукашенко мав рацію, коли жорстко діяв проти протестувальників, а українська влада повинна вчитися у нього. Обидва депутати відомі своєю антизахідною риторикою і часто виступають проти Майдану.

Дмитро Співак, політик, коментатор і телеведучий на каналах 112 Україна і NewsOne, стверджував під час свого шоу «Суб'єктивні підсумки» на NewsOne, що Лукашенко переміг на виборах. «Он же выиграл эти выборы. Наверное, не 80%, наверное дорисовано. Но выиграл! Может 58%, неважно», — стверджує Співак.

«Білоруси мають більш високий рівень життя через диктатуру»

У тому ж шоу на NewsOne Співак стверджував, що Білорусь наразі обирає з-поміж двох варіантів. «Беларусь находится при выборе между ровными дорогами, очень приличными медицинскими услугами, чистыми и отремонтированными школами и детскими садиками, отсутствием коррупции на низшем уровне. На другой чаше весов – некая свобода. Непростой выбор. У нас с вами ни дорог, ни больниц – нихрена нет, так свободы очень много. Не свобода, а анархия», – наголосив ведучий.

На сайті strana.ua також є статті зі схожим меседжем. В одній із таких статей журналістка порівнює заробітну платню та основні витрати на життя в Україні та в Білорусі. На підставі такого порівняння вона стверджує, що білоруси мають вищу якість життя, попри те, що в країні авторитарний режим. «Таким образом, нельзя сказать, что «демократия» в Украине на примере цен и зарплат выглядит как-то привлекательнее «диктатуры» в Беларуси», – йдеться у статті.

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Антизахідні гравці в Україні (деякі з них пов’язані з проросійським політиком Медведчуком та його інформаційними каналами; деякі пов’язані з олігархічними колами; інші – з оточенням Януковича) продовжують розганяти наратив про те, що Україна перебуває під «зовнішнім управлінням» Заходу. Цей наратив, як бачимо, намагаються приладнати і до білоруських протестів. Ці антизахідні гравці часто захищають авторитарне правління та заперечують те, що демократичні протести (чи то українські Майдани, чи білоруські виступи) мають внутрішнє коріння.