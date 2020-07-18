Telegram із Росії, «Слуга народу» і залякування журналістки

Журналістка Любов Величко провела розслідування, як телеграм-канали, частина яких, імовірно, ведеться з Росії, а інші ведуть проросійську риторику, впливають на роботу Верховної Ради. Після цього вона зазнала атаки інтернет-ботів і погроз. Оглядачі кажуть, що викриття журналістки свідчить про активніше залучення Кремля до гібридної війни проти України, а напади на Величко, як і інші виступи проти журналістів, – про зростання нетерпимості в українському суспільстві.

«Я розумію, що моя робота дуже невигідна російським спецслужбам. І я розумію, що вони пильно стежать за мною в розрізі моєї роботи над подібними темами. І тому тиснуть на мене, обливаючи брехнею та фейками. Я вже пережила масовану атаку інтернет-ботів і прихильників Шарія. Але мені начхати. Я буду працювати на поприщі інформаційної війни між Україною й Росією і далі, бо я люблю Україну», – написала Любов Величко в фейсбуці 15 липня.

«Коментатори протягом доби обливали мене нецензурною лайкою і погрожували мене знайти і покарати за такі розслідування. Паралельно в особисті повідомлення я отримувала погрози і прокльони, які були направлені на те, щоб я більше не писала на теми, пов’язані з глибинною війною Росії проти України», – додала журналістка в інтерв’ю виданню «Тексти», в якому й публікувала своє розслідування. Його опублікували на сайтах «Тексти.орґ.уа», видання «Ліга.нет», а також Інституту масової інформації, який підтримував підготовку статті.

Любов Величко проаналізувала понад 10 тисяч повідомлень у п’яти популярних телеграм-каналах: анонімних «Легитимный», «Резидент», «Темный рыцарь» і особистих депутатських «Макс Бужанский» і «Dubinsky.pro». Як виявила журналістка, саме цими ресурсами часто користуються депутати фракції «Слуга народу».

Контент-аналіз цих повідомлень показав, як вважає Величко, ознаки адміністрування з Росії у двох досліджуваних телеграм-каналах: «Резидент» і «Легитимный» (хоча прямих доказів цього немає). Вони, зокрема, пишуть про президента Росії Володимира Путіна і про Кремль лише в нейтральному або позитивному ключі і не подають про них ніякого негативу попри те, що Україна і Росія воюють уже шість років, називають російсько-українську війну «громадянською», а терористичні, з погляду українського законодавства, угруповання «ДНР» і «ЛНР» «невизнаними республіками». Також у досліджених телеграм-каналах особливо виражена підтримка проросійських політиків українського походження – таких, як Анатолій Шарій чи Андрій Портнов, мовиться в дослідженні.

Як повідомила журналістка, наступного дня після публікації розслідування кожен із цих телеграм-каналів присвятив йому по кілька новин із запереченням російського впливу. При цьому інформаційно підтримати це поспішили деякі інші телеграм-канали, про які в розслідуванні не йшлося: «ЗеРада», «Klymenko Time», «Женщина с косой», «Картель», «Наглый», «Наблюдатель», «Тень на плетень». На думку Величко, ці телеграм-канали включилися в інформаційне протистояння тому, що, вочевидь, також адмініструються з Росії.

Ідеї з «Телеграма» впливали на дії «слуг народу»?

За даними розслідування, в низці випадків заклики, які просували в телеграм-каналах, потім відображалися в результатах голосування депутатів «Слуги народу». Наприклад, кількамісячна «вбивча інформаційна атака» проти тодішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що почалася з перших днів після його призначення, врешті завершилася його відставкою, за яку проголосували 240 із 246 депутатів фракції «Слуга народу», мовиться в матеріалі.

Так само в досліджений період від 1 вересня 2019 року до 1 квітня 2020-го жодного позитивного повідомлення не було в цих каналах про голову ГПУ Руслана Рябошапку (натепер уже відправленого в відставку), голову СБУ Івана Баканова і голову НАБУ Артема Ситника, а позитивні повідомлення про генпрокурора почали з’являтися лише після того, як це крісло зайняла Ірина Венедіктова.

Натомість зразком професіоналізму називали міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, пише авторка дослідження: за винятком каналу «Темный рыцарь», який дозволяв собі негативні згадки, всі інші називають голову МВС «єдиним ефективним силовиком», який має «стратегічні здібності». І тезу телеграм-каналів «Легитимный» і «Резидент» про те, що «Арсен Аваков демонструє максимальну ефективність на тлі непрофесійного уряду», згодом повторив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання депутатів «Слуги народу» про те, чому він не звільняє міністра внутрішніх справ: «він – один із найефективніших урядовців».

А про президента намагаються нічого поганого не писати, свідчить дослідження – бо, мовляв, він сприймає критику «в штики». «Якщо засмутити такого чутливого президента один раз, більше він телеграм-каналам не повірить. А отже – випаде з орбіти впливу», – пише Любов Величко.

У «Слузі народу» наразі не реагували на дослідження, за винятком згаданої реакції досліджуваних телеграм-каналів, принаймні два з яких ведуть народні депутати від партії Максим Бужанський і Олександр Дубінський.

«Телеграм» як елемент гібридної війни Кремля

Віталій Мороз, керівник програм нових медіа громадського об’єднання «Інтерньюз-Україна», каже Радіо Свобода, що на пострадянському просторі популярність месенджера Telegram прийшла з Росії, де, наголошує він, Кремль активно використовує цей інструмент у гібридній війні.

«Ментально велика кількість політиків в Україні має постколоніальний синдром, а дехто просто копіює російські методи роботи в інформаційному просторі. Їх приваблює Telegram можливістю бути анонімними, створивши приховані ідентичності, робити «інформаційні вкиди» і маскувати відстоювання російських інтересів», – каже фахівець.

Разом із тим, звертає увагу Віталій Мороз, Telegram – це просто технологія, і в українській політиці ця технологія використовується переважно в сумнівних цілях. «Таких досліджень, яке зробила команда Texty.org.ua, сподіваюся, з часом буде більше», – додав він.

Проблема в зростанні нетерпимості в суспільстві – політолог

Одним із центральних у журналістському розслідуванні Любові Величко є канал «Темный рыцарь», що його іноді пов’язують із народним депутатом із фракції «Слуга народу», який належить до внутрішньої опозиції. Але керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» політолог Володимир Фесенко каже Радіо Свобода, що насправді багато хто у владній фракції ставиться до такого джерела критично.

За словами політолога, проблемою – і помилкою – є інше: що українські можновладці, серед них і президент Володимир Зеленський, взагалі реагують на такі публікації в анонімних телеграм-каналах і публічно коментують їх.

При цьому Володимир Фесенко звертає увагу ще на один факт: на зростання нетерпимості в суспільстві. На його думку, про це свідчать такі приклади, як випадок із погрозами Любові Величко після її розслідування, а також недавні погрози журналістці Катерині Сергацковій.

За словами політолога, зростання градусу нетерпимості в політичному середовищі виходить і в журналістське середовище, і ширше в суспільство, і поляризація, яку це викликає, є небезпечною. Умовно (чи й реально) проросійські сили нападають на «патріотів», «патріоти» на «проросійських», а найгірше доводиться центристським силам, на які нападають і ті, й інші.

Володимир Фесенко як найновіший приклад нетерпимості наводить приклад із мітингу на захист української мови під Верховною Радою, де був плакат із зображенням Володимира Зеленського з засадженою в лоба кулею. Це неприпустимо, це провокування насильства, наголошує політолог.

За його словами, такі випадки, які можна розцінити як провокування насильства, ставалися і з боку народних депутатів із різних фракцій – від «Європейської солідарності» до «Опозиційної платформи – За життя».

Володимир Фесенко переконаний, що правоохоронні органи мають реагувати на будь-який такий факт – починаючи зі згаданих залякувань журналістів через їхню роботу.