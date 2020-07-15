Низка ГО, в тому числі StopFake, закликають захистити співзасновницю «Заборони» від тиску

Кілька громадських організацій оприлюднили спільну заяву на захист співзасновниці видання «Заборона» Катерини Сергацкової. Відповідне звернення вони орилюднили 15 липня.

«Ми, організації та медіа, в тому числі – учасники Медіаруху, категорично засуджуємо тиск та погрози життю головній редакторці видання «Заборона» Катерині Сергацковій. Ми також глибоко вражені інформацією про те, що журналістка змушена була покинути Київ внаслідок цього тиску і погроз, в тому числі, з боку праворадикалів, а також масового булінгу в соцмережах», – йдеться в заяві правозахисників та журналістів.

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Автори заяви назвали «надзвичайно обурливим» ту обставину, що тиск на Сергацкову почався після того, як її колишній колега оприлюднив допис про неї, розмістивши фото журналістки з її малолітнім сином. Саме цей допис вони вважають поштовхом до цькування Сергацкової.

«Якість журналістських матеріалів та порушення журналістських стандартів мають бути предметом ґрунтовної професійної дискусії, за участі організацій саморегулювання, таких як Комісія журналістської етики, Незалежна медійна рада. Але у жодному разі не може слугувати підставою для закликів до розправи, погроз смертю і не має ставати причиною для переслідування чи припинення роботи журналістів», – стверджують підписанти.

Вони також закликали правоохоронців «втрутитися в ситуацію та захистити журналістку Катерину Сергацкову та її родину».

Заява відкрита для підписання, наразі під нею підписалися сім організацій:

Інститут масової інформації

«Детектор медіа»

StopFake

Центр прав людини Zmina

«Платформа прав людини»

Донецький інститут інформації

Харківська правозахисна група

Напередодні британське видання Independent повідомило, що Катерина Сергацкова залишила Київ та звернулася до поліції через погрози. На уточнююче запитання Радіо Свобода вона повідомила, що «виїхала з Києва, але поки не з України». Також Сергацкова підтвердила, що її адвокат надіслав заяву в поліцію.

3 липня «Заборона» опублікувала статтю про ймовірні зв’язки між лідерами ультраправих та неонацистських груп з керівництвом фактчекінгового проєкту StopFake. У відповідь організація розкритикувала матеріал і назвала його частиною тренду «цькування та залякування від проросійського медіа».

Згодом коментатори в соціальних мережах почали погрожувати Сергацковій через нібито проросійську пропаганду. 11 липня український журналіст зі 130 тисячами підписників опублікував у Facebook фото Сергацкової та її сина, розповів деталі її біографії та припустив, що вона працює на російську розвідку.

У коментарях дописувачі погрожували співзасновниці «Заборони» вбивством та фізичним насиллям, публікували її адресу та фотографію її будинку. Хоча пост згодом видалили, журналіст продовжив висловлюватися на адресу Сергацкової.

У великій кількості дописів згадується, що вона була громадянкою Росії. Український паспорт журналістка отримала у 2015 році.