HRW закликала українську владу розслідувати погрози на адресу співзасновниці «Заборони»

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу розслідувати погрози на адресу співзасновниці видання «Заборона» Катерини Сергацкової.

«Журналісти не повинні боятися за свої життя через теми, про які вони пишуть. Українська влада повинна негайно розслідувати ці погрози та гарантувати безпеку для Сергацкової та її сім’ї», – заявив директор правозахисної організації Human Rights Watch з питань Європи та Центральної Азії Г’ю Вільямсон.

3 липня «Заборона» опублікувала статтю про ймовірні зв'язки між лідерами ультраправих та неонацистських груп з керівництвом фактчекінгового проєкту StopFake. У відповідь організація розкритикувала матеріал і назвала його частиною тренду «цькування та залякування від проросійського медіа».

Згодом коментатори в соціальних мережах почали погрожувати Сергацковій через нібито проросійську пропаганду. 11 липня український журналіст зі 130 тисячами підписників опублікував у Facebook фото Сергацкової та її сина, розповів деталі її біографії та припустив, що вона працює на російську розвідку.

У коментарях дописувачі погрожували співзасновниці «Заборони» вбивством та фізичним насиллям, публікували її адресу та фотографію її будинку. Хоча пост згодом видалили, журналіст продовжив образи на адресу Сергацкової.

У великій кількості дописів згадується, що вона була громадянкою Росії. Український паспорт журналістка отримала у 2015 році.

Сама Сергацкова заявила, що вона була об’єктом онлайн-цькування і раніше. Зокрема, через розслідування діяльності українських правоохоронців. Водночас цього разу цькування викликає в неї більше страху.