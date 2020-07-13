Світлані Прокоп’євій присудили премію за свободу преси

Регіональну кореспондентку Радіо Свобода Світлану Прокоп’єву відзначили Міжнародною премією за свободу преси 2020 року, повідомив Комітет захисту журналістів. Разом із російською журналісткою цю нагороду отримали журналісти з Бангладеш, Ірану та Нігерії. Всіх чотирьох заарештували та піддали кримінальному переслідуванню у помсту за їхні репортажі.

Переможців планують нагородити 19 жовтня 2020 року на щорічному благодійному вечорі КЗЖ, який відбудеться під головуванням Патрика Гаспара, президента Фонду «Відкрите суспільство». Захід вестиме заслужений радіо та тележурналіст Лестер Голт.

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Через обмеження з охорони здоров’я й безпеки, пов’язаних з пандемією COVID-19, галаконцерт цьогоріч буде віртуальним, з відеобіографіями журналістів, історіями про свободу преси, презентаціями та виступами, які будуть транслюватися онлайн.

Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists, або CPJ) - міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що займається захистом прав журналістів. Комітет збирає інформацію про репресії та вбивства журналістів по всьому світу. Першим почесним головою комітету, утвореного 1981 року, був американський тележурналіст і телеведучий Уолтер Кронкайт.

У штабквартирі організації працюють 22 співробітники, серед яких фахівці з Африці, Америці, Азії та Європі.