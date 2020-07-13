Борг «Суспільного» перед «Євроньюз» повністю закритий – Аласанія

Борг Національної суспільної телерадіокомпанії України перед компанією «Євроньюз» повністю закритий, повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія у Facebook.

«Одна з найкритичніших проблем «Суспільного», котру, як і проблему «Ери-Деркача», дуже не хотілося б залишати в спадок наступним управлінцям (хоч ті проблеми спадком «Суспільному» і дістались) – борг АТ «Євроньюз». 10,5 мільйонів євро. Так ось: не залишимо; борг повністю закрито», – написав Аласанія.

Він зазначив, що весь бюджет НСТУ на 29 каналів у 2020 році становить 40,3 мільйона євро.

«АТ «Євроньюз» негайно розпочало процедуру відкликання свого позову і розблокування в банку Швейцарії заарештованої у 2017 році суми розміром у 15 млн євро («страхова» гарантія для проведення «Євробачення-2017», що мала по завершенню «Євробачення» одразу повернутися в Україну, але була заморожена АТ «Євроньюз» в забезпечення свого позову)», – заявив Аласанія.

Він сподівається, що після отримання цих грошей уряд «зможе і захоче» компенсувати «Суспільному» хоч частину витрат на погашення боргу перед «Євроньюз».

18 лютого відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наклав арешти задля примусового стягнення з ПАТ «НСТУ» на користь АТ «Євроньюз» боргу в розмірі 10,5 млн євро. Рахунки розблокували 3 червня. Після цього НСТУ зобов’язалася погасити борг, який отримала в спадок від Національної телекомпанії України.