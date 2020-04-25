Рахунки НСТУ: постанова Кабміну не означає розблокування – Аласанія

Постанова Кабінету міністрів дійсно відкриває шлях до виплати боргу, через який заарештовані рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії, проте процедура може затягнутися, заявляє голова НСТУ Зураб Аласанія. Його коментар цитує сам Суспільний мовник.

За словами Аласанії, Суспільне «вкрай позитивно» ставиться до вирішення проблеми з боргом, який Національна телерадіокомпанія взяла в компанії «Євроньюз» ще 10 років тому.

«Сама по собі постанова (Кабінету міністрів – ред.) ще не означає розблокування. Рахунок досі арештований. Передбачає ця постанова те, що нам дозволено це зробити (сплатити борг держави «Євроньюз»). Буквально у понеділок треба змінити паспорт бюджетної програми. Він буде поданий до Мінкульту, який тепер є нашим куратором. Мінкульт, підписавши його (паспорт бюджетної програми), передасть в Мінфін, Мінфін, якщо погодить, то передасть його у Мін’юст», – пояснює голова НСТУ.

Відтак Міністерство юстиції повинно буде передати паспорт бюджетної програми до Кабінету міністірів, який зможе ухвалити його на засіданні, додає він. Лише після цього з’явиться можливість сплатити борг «Євроньюз».

«Потім залишається виконавче провадження юридичної служби Мін’юста і там ми повинні заплатити ще мільйон. І там буде ще одне провадження. Рахунки будуть заблоковані, поки не буде сплачено і той мільйон. Коли це станеться і чи станеться взагалі не можу сказати, тому так поспішно говорити, що рахунки розблоковано… Їх точно не розблоковано. Я навіть не можу сказати, коли вони будуть точно розблоковані точно по даті», – підсумував Аласанія.

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25 квітня Кабінет міністрів заявив про розблокування рахунків НСТУ.

28 лютого 2020 року Суспільний мовник повідомив, що його робота заблокована через арешт рахунків за борги у понад 10,5 мільйонів євро. Йдеться про борг перед акціонерним товариством «Євроньюз», який з’явився ще до створення Суспільного мовника.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що створений на базі Національної телерадіокомпанії України та обласних державних телерадіокомпаній у 2017 році Суспільний мовник отримав борг «у спадок» як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.