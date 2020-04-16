Amnesty International: в Україні практично не розслідуються регулярні напади на журналістів

В Україні практично ніколи не розслідують регулярні насильницькі напади на журналістів. По це йдеться у доповіді Amnesty International щодо прав людини у Європі та Центральній Азії у 2019 році.

В доповіді наголошується, що в усіх країнах Східної Європи та Центральної Азії фіксуються посягання на свободу слова.

При цьому в організації відзначили, що «Марш рівності» в Києві завдяки ефективному захисту поліції «більше не був просто проявом мужності, а справжнім святом для його учасників».

Як зазначає Amnesty, вибори в Україні призвели до мирної передачі влади.

«У випадку з Україною у президентських виборах взяли активну участь всі верстви населення на тлі триваючого збройного конфлікту на Донбасі, що призвело до майже повного перегляду політичних еліт», – мовиться у повідомленні.

Amnesty International у своєму регіональному огляді зазначає, що багато урядів у Східній Європі та Центральній Азії проводять «широкомасштабний наступ» на права людини, застосовуючи «драконівський тактику» і інструменти держави для придушення протестів, свободи вираження думок і громадянського суспільства.

Зазначається, що на фоні зростаючого тиску на правозахисників, журналістів, неурядові організації та учасників протестів, зростає активність мирних демонстрантів, які закликають уряди нести відповідальність за свої дії

Даніель Балсон, директор з питань адвокації в Європі і Центральній Азії в Amnesty, назвав надзвичайний стан, оголошений у регіоні через пандемію, «добривом» для порушень прав людини.