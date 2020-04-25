Кабмін заявляє, що розблокував рахунки Суспільного мовника

Кабінет міністрів розблокував рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії, повідомляє пресслужба уряду 25 квітня.

За цією заявою, напередодні Кабінет міністрів вніс зміни ухвалив зміни до порядку використання бюджетних коштів, передбачених на фінансування Суспільного мовника.

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«Документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством «Євроньюз», в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження», – йдеться в заяві Кабінету міністрів.

Тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко назвала проблему з фінансуванням НСТУ «вирішеною».​

Текст постанови, про яку йдеться в повідомленні, наразі не оприлюднений. Водночас Кабмін не уточнює, якою конкретно буде процедура виплати боргу.

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28 лютого 2020 року Суспільний мовник повідомив, що його робота заблокована через арешт рахунків за борги у понад 10,5 мільйонів євро. Йдеться про борг перед акціонерним товариством «Євроньюз», який з’явився ще до створення Суспільного мовника.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявив, що створений на базі Національної телерадіокомпанії України та обласних державних телерадіокомпаній у 2017 році Суспільний мовник отримав борг «у спадок» як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.