Рахунки «Суспільного» розблоковані, повідомила Національна суспільна телерадіокомпанія України.

«Відсьогодні, 3 червня, «Суспільний мовник» може вільно користуватися коштами з комерційних рахунків», – заявили в НСТУ.

Там нагадали, що 18 лютого відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України наклав арешти задля примусового стягнення з ПАТ «НСТУ» на користь АТ «Євроньюз» боргу в розмірі 10,5 млн євро.

«У лютому цього року «Євроньюз» подав заяву до суду з проханням видати дублікат наказу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 та копію ухвали Господарського суду міста Києва від 12.10.2017 у справі №910/12143/15, мотивовану тим, що зазначені документи «Євроньюз» втратив. Заяву «Євроньюз» суд задовольнив і видав дублікат наказу Господарського суду міста Києва від 24.04.2017 у справі №910/12143/15», – розповіли в НСТУ.

Не погодившись з ухвалою, 18 лютого компанія звернулася до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просило зазначену ухвалу скасувати. 18 травня апеляційну скаргу задовольнили, а справу повернули до Господарського суду м. Києва.

За даними компанії, 29 травня Господарський суд Києва призначив судове засідання на 5 червня й підтримав ухвалу, якою зупинив виконання за дублікатом наказу 2017 року про примусове стягнення коштів із НСТУ.

«Не дочекавшись рішення суду, 1 червня АТ «Євроньюз» звертається до державного виконавця з проханням повернути виконавчий документ, який зобов’язував примусово стягнути кошти з НСТУ, для надання можливості НСТУ самостійно сплатити борг, а не через блокування рахунків і примусове стягнення виконавчою службою. Відповідно після повернення виконавчого документа «Євроньюзу» арешт із рахунків НСТУ знімається», – заявили в НСТУ.

2 червня відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України зняв арешт із рахунків ПАТ «НСТУ».

Компанія починає погашення боргу з власного бюджету, щоб унеможливити подальше блокування рахунків компанії, і планує завершити виплати «Євроньюз» до кінця місяця. «Суспільне» наголосило, що отримало борг у спадок від Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність у 2017 році.