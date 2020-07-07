«На 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця» – поліція про розслідування вбивства черкаського журналіста

Поліція допитала 1498 осіб як свідків, провела шість оглядів місць події і п’ять обшуків, під час яких вилучили предмети, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова.

Як повідомили у Національній спілці журналістів, такі дані станом на 22 червня на заклик НСЖУ щодо звіту про розслідування справи надало керівництво Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

За даними поліції, по маршруту руху потерпілого встановлено й опрацьовано відеозаписи з 99 камер відеоспостереження, вилучено відеозаписи 40 камер, з яких на 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця.

Заступник начальника облуправління Нацполіції Євген Рогачов також повідомив, що за результатами розгляду клопотань слідчого отримано 108 ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні операторів мобільного зв’язку, за якими проведено вилучення й аналіз відомостей про абонентські з’єднання. По вилучених у ході розслідування об’єктах призначено 19 експертиз, з яких на сьогоднішній день виконано 18, а одна експертиза перебуває на виконанні в експертній установі.

«Проте, незважаючи на проведену роботу, особа убивці не встановлена. Основною версією, яку відпрацьовують слідчі, є убивство Вадима Комарова через його професійну журналістську діяльність», – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Журналіста Вадима Комарова жорстоко побили у центрі Черкас у травні 2019 року. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, де у стані коми він прожив півтора місяці і помер 20 червня.

Слідство у справі про вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова повідомляло, що розглядає три версії, серед них – професійна діяльність журналіста.