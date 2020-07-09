Обнулений Путін і полювання на журналістів. У Криму також звинувачують у «шпигунстві»

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Не встигло ще висохнути чорнило під абсурдним вироком, винесеним у Пскові журналістці Світлані Прокоп'євій за її професійну діяльність, як у Москві повідомили про затримання ще одного відомого журналіста ‒ колишнього кореспондента ділових видань «Ведомости» і «Коммерсант» Івана Сафронова, відомого своїми викриттями так званої «збройової мафії». Сафронова підозрюють у державній зраді та роботі на одну з розвідувальних служб європейських країн.

Те, що ці події відбуваються саме після референдуму, який дозволив чинному президентові Росії Володимиру Путіну переписати під себе Конституцію та отримати можливість залишатися при владі на довгі роки ‒ аж ніяк не збіг. Це, впевнений, доказ того, якою саме Росією збирається керувати Володимир Путін ‒ Росією чекістського свавілля. Тому що в епідеміологічній, економічній та соціальній ситуації, яка склалася в Росії, думаю, вже тільки спецслужби, а зовсім не російський народ ‒ опора для постарілого правителя.

Уже ближче до Сталіна

Межі свободи слова в Росії переносяться якомога ближче до прірви, до тюремних ґратів... Уже не ближче до Путіна, а ближче до Сталіна

Ось ці спецслужби і залякують ‒ перш за все, залякують тих, хто хоча б потенційно може розповідати людям правду про ту реальну ситуацію, в якій вони опинилися.

Схоже, межі свободи слова в Росії кожен день переносяться якомога ближче до прірви, до тюремних ґратів, до баланди та вертухаїв. Уже не ближче до Путіна, а ближче до Сталіна. Вже взагалі не має бути ніяких журналістів ‒ тільки обслуга. Вже взагалі не має бути ніяких активістів, правозахисників, просто порядних людей ‒ потрібні тільки ті, хто вихваляє владу. А в інших просте завдання ‒ боятися.

Окупований Крим як полігон

І тепер зрозуміло, навіщо російському президентові знадобився Крим. Не тільки як символ «збирання російських земель», не тільки як привід для розпалювання шовіністичного чаду в країні. А ще як полігон.

Спочатку ‒ як полігон для фальшивого референдуму: через шість років такий же проведуть у самій Росії та «обнулять» Путіна.

У країні, повітря якої не буде отруєне цією гнітючою атмосферою, путінський режим просто не вистоїть

А потім ‒ і як полігон для чекістського свавілля. Варто нагадати, що нашого колегу Миколу Семену теж переслідували (в окупованому Криму – ред.) саме за професійну діяльність. Варто нагадати, що кримчанам теж висували і висувають безглузді звинувачення у «шпигунстві» та роботі на українські спецслужби. Варто нагадати, що тих, хто не згодний з владою, у Криму арештовують буквально «пачками», без розбору ‒ лише для того, щоб на окупованому півострові панувала атмосфера страху.

І ось тепер така ж атмосфера страху, схоже, має запанувати в самій Росії ‒ тому що в країні, повітря якої не буде отруєне цією гнітючою атмосферою, путінський режим, впевнений, просто не вистоїть.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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