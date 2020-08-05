Диванні воїни: кому належать антизахідні коментарі на YouTube?

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

В українських медіа розгорнулась масштабна інформаційна кампанія проти європейського та прозахідного вектору розвитку країни. Антизахідні відео в мережі «Ютуб» часто мають сотні тисяч переглядів та величезну кількість коментарів. Ми дослідили, хто ці коментатори та чи є вони справжніми людьми.

Методологія

У співпраці з дослідницькою компанією Semanticforce «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld проаналізували коментарі під відео десяти популярних каналів мережі «Ютуб», які періодично поширюють антизахідну риторику та російські пропагандистські повідомлення:

112 Украина – найпопулярніший інформаційний канал в Україні, який начебто контролюється Віктором Медведчуком, одним із лідерів проросійської «Опозиційної платформи – За життя». Анатолий Шарий – найпопулярніший політичний ютуб-блогер в Україні, що має понад 2 мільйони підписників, один із лідерів Партії Шарія. Андрей Портнов – юрист, колишній радник президента-втікача Віктора Януковича. Ольга Шарий – головна редакторка сайту sharij.net, одна з лідерів Партії Шарія Страна.ua – популярний вебсайт, що іноді поширює антизахідні та проросійські меседжі. Украина.ру – російський вебсайт, що «спеціалізується на фейках про Україну». Klymenko Time – медіа, яке контролює Олександр Клименко, ексміністр доходів і зборів України із «сім'ї Януковичів». NewsOne – один із інформаційних каналів, що є під впливом Віктора Медведчука. Topinform – ютуб-канал, який поширює фейки про Україну та адмініструється із Росії. ZIK – ще один інформаційний канал у сфері впливу Віктора Медведчука

Період дослідження – 10 червня-10 липня 2020 року. Для кожного з каналів ми визначили 10 найактивніших коментаторів, а також проаналізували 1000 коментаторів кожного каналу в рандомному порядку, щоб визначити їхню країну. Ми також склали список із 20 найактивніших коментаторів по всіх десяти каналах і визначили, на скількох каналах вони коментують водночас. Ось що ми дізнались.

Більшість коментаторів не зазначають, з якої вони країни

Ми вивчили профілі 10 тисяч коментаторів (1000 рандомно відібраних коментаторів із кожного каналу «Ютуб»). Лише 463 із них мали інформацію про своє місцеперебування у своєму профілі. 174 користувачі відзначили, що вони з України, 179 вказали Росію як свою країну, а 110 – інші країни. Ось як виглядає розподіл на основі локації для кожного каналу.

Не дивно, що частка російських коментаторів на каналах «Україна.ру» та Topinform переважає. Однак, що цікаво і на каналах Анатолія та Ольги Шарій, які живуть в ЄС та називають себе проукраїнськими політиками, росіян також чимало. Користувачі з Росії також домінують на ютуб-каналі вебсайту strana.ua.

Більшість активних коментаторів публікують на декількох каналах

20 найпопулярніших коментаторів спільними зусиллями залишили 7650 коментарів протягом місяця. Більшість із них коментували відео із більш ніж одного або двох каналів. Дехто із коментаторів залишили свій слід аж на 8 каналах із 10, які ми вивчали. Як бачимо, 11 із 20 найпопулярніших коментаторів публікували коментарі одразу на 5 та більше каналах:

Деякі з цих користувачів явно є справжніми людьми, які просто займаються тролінгом. Наприклад, користувач Евгений Джобава протягом місяця залишив 570 повідомлень під відео із 8 каналів (усіх, крім «Украина.ру» та Topinform). Він, швидше за все, справжня людина: ми знайшли його обліковий запис у фейсбуці, який виглядає автентично. Однак він, схоже, є справжнім шанувальником Анатолія Шарія: 451 із 570 коментарів Джобава залишив саме під відео Шарія. В одному зі своїх коментарів він пропагує ідею про «зовнішнє управління», яке нібито має змогу змінювати українських президентів:

Водночас, деякі інші акаунти дуже схожі на ботів, як-от акаунт User U. Цей користувач залишив 307 коментарів на 6 каналах, а також писав однакові коментарі під одним і тим самим відео. Наприклад, цей коментар був написаний двічі під відео Анатолія Шарія під назвою «Порошенко поцілував руку Путіна» (загалом ми побачили цей ідентичний коментар 5 разів):

Деякі з тролів мають більш вузьку спеціалізацію. Наприклад, акаунт «Ёжик против НАТО» , який в основному коментує під відео каналу «112 Украина», активно поширює наратив про те, що ЄС та НАТО контролюють український уряд. Ось приклад коментаря від цього акаунта:

Багато ботів чи тролів також «працюють» проти президента України Володимира Зеленського. Наприклад, обліковий запис Аlex Kotov публікував це повідомлення 40 разів на трьох різних каналах:

Ми навіть помітили кілька акаунтів, які підтримують Петра Порошенка. Одним з таких користувачів є Іvan Skinner, ймовірно бот. Він опублікував таке повідомлення два рази під одним і тим же відео на каналі «Страна.ua», в якому йшлося про нібито розмову між Порошенком і Путіним:

Загалом, серед найбільш активних коментаторів на всіх досліджених нами каналах є чимало ботів. Ми базуємо це припущення на їхніх іменах, зображеннях профілю та, що найголовніше, скільки разів вони публікують однакові коментарі. Ось кілька прикладів:

1) Користувач Халигали

2) Користувач Галычина львив помаранчевый

3) Користувач Ёжик Пушистый

Коментарі YouTube можуть мати навіть більший інформаційний вплив, ніж самі відео. Люди (або ж тролі та боти), які поширюють одні й ті ж повідомлення, сприяють створенню інформаційної «бульбашки». Потрапивши у таку «бульбашку», люди думають, що антизахідна та проросійська позиція є домінантною в суспільстві. Більшість активних коментаторів на досліджених нами каналах роблять саме це – створюють інформаційну «бульбашку».

Антизахідні гравці використовують усі можливі інструменти, аби показати, що вони популярні. Один із таких інструментів передбачає використання віртуальних «людей» (ботів чи тролів) для просування своїх меседжів. Вони не обмежуються лише «фейковими новинами»; вони також використовують «фейкові аудиторії» та «фейкових прихильників», аби досягнути своїх цілей.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода