«По США вдарив кармічний бумеранг», «Соросята виступають проти Авакова»: ключові антизахідні наративи минулого тижня

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org відстежують антизахідні наративи в Україні, які спрямовані на підрив довіри до демократії та інтеграції України до ЄС і НАТО, й публікують регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також висвітлюють конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Із 1 по 8 червня в інформаційному просторі України найбільш поширеними були такі антизахідні наративи:

Протести у США – кармічна відплата за революції, які вони влаштовували в усьому світі;

Захід хоче усунути Арсена Авакова з посади;

МВФ знищує суверенітет України;

«Соросята» втручаються в релігійні справи України.

Розгляньмо ці наративи детальніше.

«По США вдарив кармічний бумеранг»

Поки у США вирують протести, антизахідні діячі в Україні зловтішливо їх коментують, проводячи паралелі між подіями у США, Євромайданом та іншими революціями по світу.

Політик і коментатор Дмитро Співак в ефірі каналу «112 Україна» стверджував, що до США «прилетел бумеранг». За словами Співака, протести в США викликав расизм і соціальна несправедливість, проте деякі політики скористалися гнівом людей задля власної вигоди. «Политики определенного толка, умеющие это все организовывать [протести], потому что проверено в Ираке, Иране, Югославии, Грузии, Украине», – наголосив Співак.

Ілля Кива, народний депутат від проросійської «Опозиційної платформи – За життя», підкреслив у відео на своєму телеграм-каналі: «все предрекали падение и распад России, а в жопу, как ракета Илона Маска, летит всемогущая Америка со своей псевдодемократией, своими гомосексуалистическими ценностями и своей толерантностью».

Проросійські боти у «Фейсбуці» та «Твітері» також смакували цю тему. «Странно, но в период пандемии коронавируса и беспорядков в Америке Асад перестал применять химическое оружие против своих граждан, Мадуро не рушит демократию в Венесуэле, в Гонконге не притесняют добрых протестующих. Даже Россия стала меньше и реже вторгаться на Украину», – стверджує популярний твіт, який поширила мережа проросійських ботів.

Прихильники конспіративних теорій також мають власну думку з цього приводу. Один із дописів у фейсбуці, який завзято поширювали в антивакцинаторських групах, стверджує, що протести у США організували люди, наближені до Білла Гейтса, тому що його обман з пандемією коронавірусу не спрацював.

«Соросята виступають проти Арсена Авакова»

Протягом останніх декількох років відбулися численні скандали, пов’язані з поліцією, які підтвердили неефективність реформи поліції в Україні, яку очолює міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Минулого тижня він звітував перед Верховною Радою про діяльність МВС поміж закликами партії «Голос» за його звільнення. З цього приводу антизахідні діячі заявили, що «соросята» хочуть зняти Арсена Авакова.

Ігор Гужва, головний редактор strana.ua, написав у фейсбуці, що Захід намагається позбутися Авакова через «соросят», які стверджують, що «Аваков – тормоз реформ». Згідно з дописом, голова Офісу президента Андрій Єрмак та інші члени команди Зеленського також хочуть звільнити «неуправляемого Авакова» та замінити його «своим человеком».

Вадим Рабінович, один із лідерів «Опозиційної платформи – За життя», заявив на телеканалі «112 Україна», що протести проти Авакова організовували «соросята» та партія «Свобода». «И именно поэтому я автоматически поддерживаю Авакова. Объясню почему: все, против чего направляет своих «птенцов» Сорос, нужно защищать.[...] Соросу только то и нужно, что расшатывать страну еще больше – ему нужно больше революций в Украине», – прокоментував Рабінович.

«МВФ знищує суверенітет України»

Наратив проти меморандуму між Україною та МВФ, про який ми писали в попередньому випуску дайджесту, продовжувався й минулого тижня. Зокрема, антизахідні гравці заявляли, що МВФ знищує суверенітет України.

Наталія Королевська, народна депутатка від «Опозиційної платформи – За життя», під час ток-шоу на каналі «112 Україна» наголосила, що МВФ хоче виховати покоління дурних українців. «А теперь новое требование – давайте школы закроем. А зачем нам дети, которые умеют читать, писать, думать? Необразованными, нездоровыми, несвободными людьми управлять гораздо легче. Поэтому программа деградации, которую запустили международные пираты, международные спекулянты против Украины, сегодня полностью поддержана данным правительством», – наголосила Королевська.

Ірина Паламар, голова Української асоціації тваринників, блогерка та часта гостя телеканалів, які асоціюють з Медведчуком, під час цього ж ток-шоу стверджувала, що Захід вербує студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія»: «берет талантливых студентов, промывает им мозг и создает роботов, которые уничтожают свою страну».

Юлія Тимошенко, лідерка партії «Батьківщина», заявила під час ток-шоу на каналі «1+1», що її партія оскаржить меморандум між Україною та МВФ у Конституційному суді. «Наші фінансові потоки, надра, стратегічні державні підприємства влада віддає міжнародним спекулянтам. А це означає, що й прибутки, які приносять вітчизняні фінансові потоки, наша державна власність, будуть належати вже не українцям, і це вплине на життя кожної людини», – застерегла Тимошенко.

«Соросята втручається в релігійні справи України»

Минулого тижня з’явився новий наратив: «соросята» планують втручання у релігійне життя України.

Інститут зовнішньої політики, український аналітичний центр, оголосив 3 червня на своєму сайті, що отримав грант від ЄС для вивчення громадської думки громадян і забезпечення найбільш ефективних шляхів приєднання Української та Русинської греко-католицьких церков до Православної церкви України (створеної в результаті томосу). Пізніше організація заявила, що цю інформацію опублікували внаслідок хакерської атаки.

Сайт vesti.ua пише з цього приводу, що Україна стане «полигоном испытаний новых методов управления религиозными конфликтами». Згідно зі статтею, також «речь идет об изобретении максимально мирных технологий отжима со стороны ПЦУ парафий и собственности остальных церковных организаций».

Сайт strana.ua назвав цей проєкт «Томос-2» і пише, що його реалізація може бути прелюдією до «отрыва» греко-католиков от папы Римского».

Політичний експерт Юрій Молчанов у коментарі для каналу «112 Україна» зауважив що це – «продолжение линии прежней власти, которая, под очевидным покровительством международных партнеров, ввязалась в опасные эксперименты по перекраиванию карты мирового православия».

ПРИМІТКА. ЧОМУ МИ РОБИМО ЦЕ ДОСЛІДЖЕННЯ​

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні та антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії та створення страшного образу «Заходу» («Європи», «Америки», «Сороса», «МВФ»), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські та проросійські інформаційні джерела. Однак тепер до них приєднуються все більш помітні «реваншистські» політики епохи експрезидента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо); сили, близькі до олігарха Ігора Коломойського та навіть експрем'єрки Юлії Тимошенко.

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme здійснюють моніторинг таких наративів. Ми публікуємо регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода