Що означає зміна керівника Білоруської православної церкви? 7 питань і відповідей

У Білорусі – новий керівник православної церкви. Екзархом у Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським став 51-річний Веніамін. Він є першим місцевим білорусом, який став на чолі білоруського підрозділу Російської православної церкви за 29 років незалежності Білорусі. Що означає це призначення – зокрема для статусу Білоруської православної церкви?

Синод Російської православної церкви змінив предстоятеля Білоруського екзархату РПЦ 25 серпня. Замість митрополита Павла (Пономарьова) призначено митрополитом екзархом Веніаміна (Тупека).

Чим відомий митрополит Павло?

Майже сім років він очолював Білоруський екзархат РПЦ. А нині його призначили до Росії, митрополитом Катеринодарським і Кубанським РПЦ. Так виходить, що його як прислали в Білорусь, так із неї і відкликали.

Павло був, як-то кажуть, у піку білорусам призначений

«Павло був, як-то кажуть, у піку білорусам призначений. Я його особисто знаю, бувала в Білорусі. Він абсолютно не вписувався в ту ситуацію, сприймав Білорусь і її прогресивну частину ворожо, насаджував церковний імперіалізм, і білоруси були від нього не в захваті, чесно кажучи», – розповідає в інтерв’ю Радіо Свобода одна з провідних українських експертів із релігійної тематики Людмила Филипович.

68-річний Павло очолив БПЦ з грудня 2013 року, маючи на собою службу в монастирях у Росії, в Єрусалимі, США й Австрії, був єпископом у російській Рязані.

Як повів себе Павло під час протестів?

Під час нинішніх протестів митрополит Павло запам’ятався тим, що спочатку – слідом за патріархом РПЦ Кирилом – привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, які не визнали ані білоруська опозиція, ані Захід.

Уже після виборів – коли почались протести, – митрополит Павло сказав на зустрічі з вірянами, що шкодує про швидке вітання Лукашенка з перемогою.

17 серпня – менш ніж через 10 днів після виборів – Павло відвідав побитих ОМОНом протестувальників у лікарні швидкої допомоги у Мінську.

Також за день до того синод БПЦ виступив зі зверненням до народу Білорусі, в якому, зокрема, мовилось: «Ми віримо і сподіваємось, що керівництво країни, яке згідно з законом має поважати і оберігати свій народ, має припинити насильство, почути голос скривджених і невинно потерпілих у період протистояння, а тих, хто проявив звірство і жорстокість, віддати під законний суд і осудження».

Що саме стало причиною заміни предстоятеля?

Це достеменно не відомо – чи це було рішення РПЦ і, зокрема, патріарха Кирила, чи на цьому наполіг Олександр Лукашенко, якому напевно не сподобалась поведінка митрополита Павла під час протестів.

Відомо лише, що 22 серпня, перебуваючи в Гродні, Лукашенко закликав священнослужителів не втручатися в політику.

«Дорогі мої священнослужителі, станьте розсудливими і займіться своєю справою. У храми люди повинні ходити молитися. Церкви, костели – не для політики», – заявив Лукашенко на мітингу. До того гродненський єпископ Артемій заявив про беззаконня влади.

У Лукашенка не було симпатій до Павла

Священник Олександр Шрамко, якого раніше вигнали з БПЦ за публічну критику патріарха Кирила, сказав Білоруській редакції Радіо Свобода, що ініціатором зміни предстоятеля в Білорусі є саме Лукашенко.

«Напевно, він поставив питання перед патріархом Кирилом. Самого Павла поставили, так би мовити, на додаток до кредитів Росії. Тому Лукашенко його й прийняв «в одному пакеті». У Лукашенка не було симпатій до Павла. І тут сталася ситуація психологічного зриву. Тому він і поставив питання перед патріархією», – пояснює Шрамко.

Що відомо про митрополита Веніаміна?

Він був єпископом Борисовським і Мар’їнським БПЦ. Веніамінові (у миру він Тупека Віталій Іванович) 51 рік, народився в місті Лунинець на заході Білорусі.

Вчився в Білоруському держуніверситеті за спеціальністю «Радіофізика і електроніка», має диплом інженера.

Закінчив також Московську духовну семінарію. В 1994 році постригся у ченці, у 1999-му став священником, в 2010 році – єпископом.

Веніамін є людиною більш консервативного складу. Консерватор і «лукашист»

Веніамін публічно нинішні події і протести не коментував.

«Він людина більш консервативного складу. Консерватор і «лукашист». І він не такий уже добрий керівник. Мені здається, що він буде виконувати те, що йому буде казати держава», – каже Олександр Шрамко.

«Веніамін буде м’якішим. Але він суттєво нічого змінити все одно не зможе», – вважає релігієзнавець Людмила Филипович.

Що означає призначення першого білоруса предстоятелем?

Веніамін є, як уже було зазначено, першим білорусом на посаді предстоятеля БПЦ – до цього митрополити Філарет і Павло були прислані з Росії. Веніамін вільно володіє білоруською мовою.

Веніамін вихований у тому ж дусі, як і наш Онуфрій – у дусі «вєрноподданічєства» Московському патріархатові

«Ну, бачите, вони хочуть уникнути створення автокефальної, незалежної церкви і йдуть таким половинчастим шляхом, попереджувальним, превентивним. Вони думають, що якщо вони призначать білоруса, то тим самим вони знімуть гостроту цього питання. Ну, але ж ми знаємо, що цей новий білорус (Веніамін) – виходець із цієї московської школи. Він вихований у тому ж дусі, як і наш Онуфрій – у дусі «вєрноподданічєства» Московському патріархатові. Через це очікувати на якісь кардинальні зміни не доводиться», – пояснює Людмила Филипович, яка працює в Інституті філософії НАН України.

Що відомо про БПЦ?

Білоруська православна є третьою за чисельністю в РПЦ структурою після власне питомо РПЦ і УПЦ (МП). Білоруська церква має 11 єпархій і 13 єпископів. У БПЦ майже півтори тисячі парафій і стільки ж священників. До православних себе зараховує 80 відсотків боговірних білорусів, решта – переважно протестанти різних течій і римо-католики.

Білорусь є однією з небагатьох країн, де Різдво на державному рівні святкують і 25 грудня, і 7 січня.

Білоруська православна церква, вона ж Білоруський екзархат Московського патріархату, має певну автономію в складі РПЦ, але зі значно меншими правами, аніж Українська православна церква (Московського патріархату). РПЦ створила в Білорусі свій екзархат 1989 року – нинішня УПЦ (МП) отримала була такий статус іще 1921 року (з 1990 року ця церква в Україні стала «самоврядною церквою з правами широкої автономії» в складі РПЦ).

Що буде зі статусом БПЦ?

Отже, чи означає призначення Веніаміна прагнення до більшої самостійності БПЦ? Експерти цього поки що не бачать.

«Коли призначали Павла, то всі казали, що присилають росіянина, а своїх білорусів не призначають. Нам потрібен свій митрополит. У Мінській єпархії була така лінія, щоб призначати росіян, аби тримати ближче Білорусь. Але ось отримали: хотіли білоруса – ось вам білорус, тримайте і радійте», – каже Олександр Шрамко.

Ось думка білоруського богослова Наталії Василевич в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода: «Митрополит Веніамін вважає автокефалію ледь не найстрашнішим гріхом. Веніамін щиро виступає проти автокефалії. Я можу багато в чому не погоджуватись з ним, але він людина принципова. Він не з породи дипломатів, він із монастиря. І ні на яку автокефалію він не піде».

Як тільки білоруси дозріють у громадянському сенсі до необхідності самостійної держави, це тут же відгукнеться і знайде свій прояв і в церковному русі

Щодо можливості отримати хоча б такий статус, який має УПЦ (МП) в РПЦ, то український експерт Людмила Филипович наразі скептична: «Я думаю, що вони до цього поки що не готові. Якщо цей рух почнеться, то він почнеться із західних областей – можливо, від Гродна, від Бреста. А поки що нинішній статус церкви в Білорусі всіх задовольняє».

«Як тільки білоруси дозріють у громадянському сенсі до необхідності самостійної держави, це тут же відгукнеться і знайде свій прояв і в церковному русі. То процеси не одного дня, – пояснює Филипович. – І багато буде залежати від того, чи готова церковна спільнота, більшість православних білорусів до таких змін. Це все дуже складні процеси, і вони не відбуваються за бажанням чи за допомогою «вмикача».