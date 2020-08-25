Синод РПЦ змінив предстоятеля Білоруської православної церкви

Синод Російсmкої православної церкви змінив предстоятеля Білоруського екзархату Московського патріархату РПЦ митрополита Павла (Пономарьова). Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда.

Митрополитом Мінським і Заславським призначили єпископа Борисовського та Мар’їнгорського Веніаміна (Тупеко).

За словами Легойди, Павло сам подав у відставку. Він призначений главою Кубанської єпархії замість померлого від коронавірусу митрополита Ісидора.

Павло очолював Білоруську православну церкву з 2013 року. До того він служив у монастирях в Росії, в Єрусалимі, в США і в Австрії, був архієпископом рязанським.

Під час політичної кризи у Білорусі Павла критикували як представники опозиції за те, що церква фактично не коментувала ситуацію з виборами і масове побиття затриманих, так і прихильники Лукашенка, які звинувачували його в ухилянні від прямої підтримки влади.

68-річний Павло привітав Лукашенка з обранням на наступний день після виборів, 10 серпня, слідом за предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом. 14 серпня митрополит Павло (Пономарьов) приніс вибачення за привітання Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах. Про це речник церкви протоієрей Сергій Лепін повідомив білоруській службі Радіо Свобода.

22 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав священнослужителів не втручатися у політику. «Дорогі мої священнослужителі, станьте розсудливими і займіться своєю справою. У храми люди повинні приходити молитися. Церкви, костели – не для політики», – заявив він на мітингу в Гродно. До того гродненський єпископ Артемій (Кищенко) заявив про беззаконня влади.

Новому предстоятелю БПЦ 51 рік. Він народився у місті Лунинець на заході Білорусі, у 1992 році вступив на перший курс Мінської духовної семінарії. У 1994 році пострижений у чернецтво. У 1999-му – став священиком, у 2010 році – єпископом.

Публічно події в Білорусі Веніамін не коментував.