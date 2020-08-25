Тихановська заявила, що протести у Білорусі не є антиросійськими чи антиєвропейськими

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила членам комітету закордонних справ Європейського парламенту що в країні відбулася мирна революція, і воля білорусів до демократії «не зломлена» післявиборчими репресіями, до яких вдався президент Олександр Лукашенко. Тихановська поспілкувалася з європарламентарями режимі відеоконференції з Литви, де вона перебуває.

При цьому вона підкреслила, що протести у Білорусі не носять ані антиросійського, ані антиєвропейського характеру, що це «прагнення людей вільно і справедливо обирати своїх лідерів».

«Білорусь прокинулася. Ми більше не опозиція. Нас тепер більшість», – сказала Тихановська європейським законодавцям, стверджуючи, що 23 серпня понад 200 000 чоловік вийшли на вулиці Мінська на найбільшу на цей час акцію протесту.

Вона підтвердила готовність почати діалог з владою у Мінську, щоб знайти шляхи розв’язання політичної кризи. «Воля народу не буде зламана… Я заявляю про наш намір домогтися вільних і справедливих виборів за допомогою діалогу», – наголосила Тихановська.

Вона заперечила заяви офіційного Мінська про нібито насильницькі дії протестувальників. «Відбулася мирна революція», – запевнила Тихановська.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.