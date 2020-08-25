«Всебічна допомога» Кремля: активісти повідомляють про відправку бойовиків із Донбасу на допомогу Лукашенкові

Після президентських виборів у Білорусі і хвилі протестів, які захлеснули країну через масові фальсифікації під час голосування, Лукашенко публічно заявив: отримає всебічну допомогу Кремля. Що саме це означає – не уточнив. Але поки що Росія тримає паузу. А ось прокремлівські ЗМІ вже почали критикувати білоруську опозицію і обговорювати західних замовників протестів.
У той же час, на Донбасі заговорили про можливу відправку бойовиків угруповання «ДНР» на російсько-білоруський кордон. Який сценарій готує Москва для Мінська? І якої допомоги чекає Лукашенко від Путіна, щоб придушити протести в Білорусі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».
Третій тиждень у Білорусі протестують проти результатів президентських виборів, на яких, за даними місцевої ЦВК, з величезним відривом переміг Олександр Лукашенко.
Спроба Лукашенка залишитися на шостий президентський термін обернулася масовим бунтом. А сама Білорусь опинилася під медійним прицілом російської пропаганди.
«США, Польща, Прибалтика і кілька інших країн дуже рвуться допомогти білоруському народу!», – заявив під час ефіру прокремлівський ведучий Володимир Соловйов.
«Сьогодні озвучили список людей, які входять до Ради – суцільно русофоби! Це ви ще не бачили так званого плану реанімації Білорусі, де першим пунктом значиться вступ до НАТО, в ЄС і розрив відносин із Російською Федерацією!», – сказала Ольга Скабєєва у програмі «60 хвилин».
У Росії заговорили і про білоруських націоналістів, і про колабораціоністів, і навіть про фашистівРоман Цимбалюк
«Тут уже заговорили і про білоруських націоналістів, і про колабораціоністів, і навіть про фашистів. Наразі російська пропаганда повністю визначилась. Кремль став на бік чинного – не знаю, наскільки це доречно – президента. І тим не менше, вони, фактично, проводять паралелі з подіями в Україні у 2013-14 роках, і називають це «кольоровою революцією», Майданом, Площею», – розповідає кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.
А от у самій Білорусі страйкують навіть співробітники державного телеканалу – не хочуть однобоко висвітлювати події. Але їм на зміну, як заявила одна з редакторів «БТ», приходять російські фахівці:
– Хто виконує ваші обов’язки зараз?
– А, так, це дуже весела історія. Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму.
Путін абсолютно посвячений у те, що відбуваєтьсяОлександр Лукашенко
«З президентом Росії у мене відбулася тривала розмова про ситуацію. Хочу сказати, мене навіть трохи здивувало – він абсолютно посвячений у те, що відбувається. І ми з ним домовилися – при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо гарантування безпеки республіки Білорусь!», – заявив Олександр Лукашенко.
А ще незадовго до виборів сам Лукашенко звинувачував Кремль у брудних намірах через затриманих під Мінськом бійців ПВК «Вагнера». Тепер Росія – єдиний гарант його режиму. А «вагнерівців» – тихо повернули в Москву.
«Представники білоруської сторони донесли нам інформацію, що вони розібралися в ситуації, що ми – вільні люди», – розповів один із найманців.
Але, можливо, закритий інцидент із «вагнерівцями» – ще не говорить про те, що так звана «всебічна допомога» Кремля обмежиться тільки всебічною підтримкою російської пропаганди. Громадські активісти зі «Східної правозахисної групи» стверджують: на непідконтрольному Донбасі набирають добровольців, нібито, для відправки ближче до Білорусі.
Збір проводиться через бригаду «Призрак» і місцеві військові комісаріатиВіра Ястребова
«Рекрути повідомляють про точку дислокації, близьку до кордону Російської Федерації і Білорусі. Збір проводиться через бригаду «Призрак» і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 000 рублів (400 доларів у перерахунку – ред) + добові та витрати на відрядження», – написала у Фейсбуці активістка Віра Ястребова.
«На кордон Російської Федерації і Білорусі вирушили три автобуси з «добровольцями» з ОРДЛО. Два автобуси вирушили через КПВВ «Ізварине», третій виїхав із міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області», – зазначили у «Східній правозахисній групі».
«Я зателефонував директору «Східної правозахисної групи» Вірі Ястребовій, яка мені підтвердила: що так, дійсно, були зафіксовані такі ось автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. І на одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв – на Білорусь ідемо. Для чого це треба? Ви ж пам’ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: «Нас там немає», – прокоментував представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.
Можливо, що взагалі відпаде актуальність перекидання людей із «ЛНР» і «ДНР»Катерина Андрєєва
«Ми нічого тут не знаємо про якесь перекидання звідти добровольців чи недобровольців. Це в жодному разі не обговорюється, і не стоїть на порядку денному. Щодо «антимайдану», то дуже цікаво, як влада тут, всередині країни, формує свій «антимайдан». І цілком можливо, що взагалі відпаде актуальність якогось перекидання людей із «ЛНР» і «ДНР», – зазначила журналіст, автор книжки «Белорусский Донбасс» Катерина Андрєєва.
Підконтрольні угрупованням «ЛНР» та «ДНР» телеканали переконують глядачів: антилукашенківські протести в Білорусі затіяли русофоби.
«Це ділянка фронту. Фронту проти Росії!», – повторюють на телеканалі бойовиків.
«Поки одні виступають за справедливість, інші намагаються здійснити державний переворот. Є третя сила, яка розпалює хвилю протестів. Примітно, що це навіть не білоруси, а українці! Вони цілеспрямовано їдуть у країну влаштовувати безлади», – таку тезу теж активно поширюють в ОРДЛО.
А що ж думають про ситуацію в Білорусі самі жителі Донецька?
«Я стежу за подіями в Білорусі, і хочу, щоб вони не повторювали помилок України. Дивилися на сусіда свого, що тут зараз коїться!», – відповів донеччанин.
«Люди дурні, подивіться на нашу Україну, що стало з нашою Україною! Те буде і з Білоруссю», – зазначила жителька окупованого Донецька.
«Дурні вони, хе-хе! Ну, вибачте на слові, це моя думка. Тому що вони хочуть такого, як у нас? Навіщо? Який у цьому сенс? Я не бачу», – каже чоловік.
«Країни, яка була, вже однозначно не буде – ми маємо гіркий досвід. Вони не розуміють, хороших змін не буває. Революція – це завжди боляче і завжди страшно», – додала жінка.
«Ми повинні підтримувати Росію в цьому. У внутрішні справи втручатися – не резон. Якщо попросять офіційно – інша справа», – переконаний донеччанин.
«Важко відповісти. Ну, нам допомагали – і ми повинні допомогти!», – вважає жінка.
«Ні в якому разі! Будь-яка інтервенція нічим хорошим не закінчується. Потрібно зберегти нейтралітет, тому що там, дійсно, незрозуміло, хто правий, а хто ні», – наголошує житель Донецька.
«Я думаю, він впорається сам. Йому краще не заважати. Підтримати так: «Батька!», Хе-хе-хе », – каже чоловік.
Біло-червоно-білий – головний символ протестів білоруської опозиції. А на проурядових акціях усе частіше помічають російські триколори та георгіївські прапори.
Тут зустрілися адепти «русского мира». Лукашенко показує справжнє обличчяКатерина Андрєєва
«Тут насправді зустрілися адепти «русского мира». Лукашенко показує своє справжнє обличчя – через те, що на мітингах на його підтримку збираються такі люди з такою позицією, що там «триколори», а не прапори ще якоїсь держави. І те, як це подається і висвітлюється на непідконтрольних Києву територіях – це все частина одного пазлу», – переконана Катерина Андрєєва.
Наскільки ж реальне перекидання бойовиків із Донбасу до Мінська?
Наразі Кремль захищає ЛукашенкаРоман Цимбалюк
«Наразі Кремль захищає Лукашенка. І, відповідно, ніяких таких дій бути не може. Така ситуація може виникнути, якщо – я не бачу можливості, тим не менше – якщо до влади прийде Тихановська і треба буде «захищати російськомовних», – вважає Роман Цимбалюк.
Ситуація в Білорусі тільки загострюється. Можливі будь-які варіанти розвитку подій – як мирні, так і навпаки. І до різних сценаріїв вирішення політичної кризи готуються не тільки в самій республіці.
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