«Всебічна допомога» Кремля: активісти повідомляють про відправку бойовиків із Донбасу на допомогу Лукашенкові

Після президентських виборів у Білорусі і хвилі протестів, які захлеснули країну через масові фальсифікації під час голосування, Лукашенко публічно заявив: отримає всебічну допомогу Кремля. Що саме це означає – не уточнив. Але поки що Росія тримає паузу. А ось прокремлівські ЗМІ вже почали критикувати білоруську опозицію і обговорювати західних замовників протестів.

У той же час, на Донбасі заговорили про можливу відправку бойовиків угруповання «ДНР» на російсько-білоруський кордон. Який сценарій готує Москва для Мінська? І якої допомоги чекає Лукашенко від Путіна, щоб придушити протести в Білорусі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Третій тиждень у Білорусі протестують проти результатів президентських виборів, на яких, за даними місцевої ЦВК, з величезним відривом переміг Олександр Лукашенко.

Спроба Лукашенка залишитися на шостий президентський термін обернулася масовим бунтом. А сама Білорусь опинилася під медійним прицілом російської пропаганди.

«США, Польща, Прибалтика і кілька інших країн дуже рвуться допомогти білоруському народу!», – заявив під час ефіру прокремлівський ведучий Володимир Соловйов.

«Сьогодні озвучили список людей, які входять до Ради – суцільно русофоби! Це ви ще не бачили так званого плану реанімації Білорусі, де першим пунктом значиться вступ до НАТО, в ЄС і розрив відносин із Російською Федерацією!», – сказала Ольга Скабєєва у програмі «60 хвилин».

У Росії заговорили і про білоруських націоналістів, і про колабораціоністів, і навіть про фашистів

«Тут уже заговорили і про білоруських націоналістів, і про колабораціоністів, і навіть про фашистів. Наразі російська пропаганда повністю визначилась. Кремль став на бік чинного – не знаю, наскільки це доречно – президента. І тим не менше, вони, фактично, проводять паралелі з подіями в Україні у 2013-14 роках, і називають це «кольоровою революцією», Майданом, Площею», – розповідає кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

А от у самій Білорусі страйкують навіть співробітники державного телеканалу – не хочуть однобоко висвітлювати події. Але їм на зміну, як заявила одна з редакторів «БТ», приходять російські фахівці:

– Хто виконує ваші обов’язки зараз?

– А, так, це дуже весела історія. Прилетіли два літаки співробітників із Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму.

Путін абсолютно посвячений у те, що відбувається

«З президентом Росії у мене відбулася тривала розмова про ситуацію. Хочу сказати, мене навіть трохи здивувало – він абсолютно посвячений у те, що відбувається. І ми з ним домовилися – при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо гарантування безпеки республіки Білорусь!», – заявив Олександр Лукашенко.

А ще незадовго до виборів сам Лукашенко звинувачував Кремль у брудних намірах через затриманих під Мінськом бійців ПВК «Вагнера». Тепер Росія – єдиний гарант його режиму. А «вагнерівців» – тихо повернули в Москву.

«Представники білоруської сторони донесли нам інформацію, що вони розібралися в ситуації, що ми – вільні люди», – розповів один із найманців.

Але, можливо, закритий інцидент із «вагнерівцями» – ще не говорить про те, що так звана «всебічна допомога» Кремля обмежиться тільки всебічною підтримкою російської пропаганди. Громадські активісти зі «Східної правозахисної групи» стверджують: на непідконтрольному Донбасі набирають добровольців, нібито, для відправки ближче до Білорусі.

Збір проводиться через бригаду «Призрак» і місцеві військові комісаріати

«Рекрути повідомляють про точку дислокації, близьку до кордону Російської Федерації і Білорусі. Збір проводиться через бригаду «Призрак» і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 000 рублів (400 доларів у перерахунку – ред) + добові та витрати на відрядження», – написала у Фейсбуці активістка Віра Ястребова.

«На кордон Російської Федерації і Білорусі вирушили три автобуси з «добровольцями» з ОРДЛО. Два автобуси вирушили через КПВВ «Ізварине», третій виїхав із міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області», – зазначили у «Східній правозахисній групі».

«Я зателефонував директору «Східної правозахисної групи» Вірі Ястребовій, яка мені підтвердила: що так, дійсно, були зафіксовані такі ось автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. І на одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв – на Білорусь ідемо. Для чого це треба? Ви ж пам’ятаєте головне гасло Путіна і всієї російської дипломатії: «Нас там немає», – прокоментував представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

Можливо, що взагалі відпаде актуальність перекидання людей із «ЛНР» і «ДНР»

«Ми нічого тут не знаємо про якесь перекидання звідти добровольців чи недобровольців. Це в жодному разі не обговорюється, і не стоїть на порядку денному. Щодо «антимайдану», то дуже цікаво, як влада тут, всередині країни, формує свій «антимайдан». І цілком можливо, що взагалі відпаде актуальність якогось перекидання людей із «ЛНР» і «ДНР», – зазначила журналіст, автор книжки «Белорусский Донбасс» Катерина Андрєєва.

Підконтрольні угрупованням «ЛНР» та «ДНР» телеканали переконують глядачів: антилукашенківські протести в Білорусі затіяли русофоби.

«Це ділянка фронту. Фронту проти Росії!», – повторюють на телеканалі бойовиків.

«Поки одні виступають за справедливість, інші намагаються здійснити державний переворот. Є третя сила, яка розпалює хвилю протестів. Примітно, що це навіть не білоруси, а українці! Вони цілеспрямовано їдуть у країну влаштовувати безлади», – таку тезу теж активно поширюють в ОРДЛО.

А що ж думають про ситуацію в Білорусі самі жителі Донецька?

«Я стежу за подіями в Білорусі, і хочу, щоб вони не повторювали помилок України. Дивилися на сусіда свого, що тут зараз коїться!», – відповів донеччанин.

«Люди дурні, подивіться на нашу Україну, що стало з нашою Україною! Те буде і з Білоруссю», – зазначила жителька окупованого Донецька.

«Дурні вони, хе-хе! Ну, вибачте на слові, це моя думка. Тому що вони хочуть такого, як у нас? Навіщо? Який у цьому сенс? Я не бачу», – каже чоловік.

«Країни, яка була, вже однозначно не буде – ми маємо гіркий досвід. Вони не розуміють, хороших змін не буває. Революція – це завжди боляче і завжди страшно», – додала жінка.

«Ми повинні підтримувати Росію в цьому. У внутрішні справи втручатися – не резон. Якщо попросять офіційно – інша справа», – переконаний донеччанин.

«Важко відповісти. Ну, нам допомагали – і ми повинні допомогти!», – вважає жінка.

«Ні в якому разі! Будь-яка інтервенція нічим хорошим не закінчується. Потрібно зберегти нейтралітет, тому що там, дійсно, незрозуміло, хто правий, а хто ні», – наголошує житель Донецька.

«Я думаю, він впорається сам. Йому краще не заважати. Підтримати так: «Батька!», Хе-хе-хе », – каже чоловік.

Біло-червоно-білий – головний символ протестів білоруської опозиції. А на проурядових акціях усе частіше помічають російські триколори та георгіївські прапори.

Тут зустрілися адепти «русского мира». Лукашенко показує справжнє обличчя

«Тут насправді зустрілися адепти «русского мира». Лукашенко показує своє справжнє обличчя – через те, що на мітингах на його підтримку збираються такі люди з такою позицією, що там «триколори», а не прапори ще якоїсь держави. І те, як це подається і висвітлюється на непідконтрольних Києву територіях – це все частина одного пазлу», – переконана Катерина Андрєєва.

Наскільки ж реальне перекидання бойовиків із Донбасу до Мінська?

Наразі Кремль захищає Лукашенка

«Наразі Кремль захищає Лукашенка. І, відповідно, ніяких таких дій бути не може. Така ситуація може виникнути, якщо – я не бачу можливості, тим не менше – якщо до влади прийде Тихановська і треба буде «захищати російськомовних», – вважає Роман Цимбалюк.

Ситуація в Білорусі тільки загострюється. Можливі будь-які варіанти розвитку подій – як мирні, так і навпаки. І до різних сценаріїв вирішення політичної кризи готуються не тільки в самій республіці.

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