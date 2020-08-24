Стендап у Донецьку: про що жартують в окупації

У Донецьку активно розвивається гумористичний стендап. Політика, окуповані території, Україна, Росія і навіть Янукович – як і над чим ще жартують на Донбасі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Стендап-вечори з «безпосереднім» гумором, батли коміків у торговому центрі і навіть «підсмажування» місцевих «зірок». Щоправда, у мережі поки можна знайти лише тизер останнього проекту.

«Жінки, мені стає з вами все складніше і складніше спілкуватися. Мені навіть здається, що ви почали еволюціонувати», – такий жарт пролунав на одному з гумористичних шоу в окупації.

В окупованому Донецьку намагаються не відставати від світових трендів гумористичної моди. Щоправда, там впевнені, що така мода – тільки в одній країні.

«Звичайно, ми не могли не звернути уваги, що в Російській Федерації розвивається такий напрямок як стендап – і «міністерство молоді» придумало такий проєкт», – розповів «чиновник» угруповання «ДНР».

Як розповідає творець камеді-шоу «Жага сміху», в окупованому Донецьку стендап почав розвиватися ще в 2015 році. Згодом проєкт почав розширюватися і проводити різноманітні заходи, шоу, форуми, комедійні вечори і «відкриті» мікрофони. А через пару років навіть почали запрошувати зарубіжних зірок.

«Сьогодні в ресторані «Какаду» виступає Ігор Пиминов! Це єдиний випадок, коли росіянин їде на заробітки в «ДНР», – жартували в шоу.

Більшість стендаперів прийшли з «КВК». І дотепер активно беруть участь в місцевих чемпіонатах, як команда... стендаперів.

Теми для жартів не надто різноманітні. Можна виділити кілька основних: перша – гомофобні жарти. А з огляду на поширення бойовиками ненависті до представників ЛГБТ-спільноти – заходять вони на «ура».

«А зараз я б хотів поговорити про геїв. Сподіваюся, всі тут ненавидять геїв, так? Знаєте, що мене бісить найбільше – гей-парад. Серйозно? Гей-парад? Кого ви перемогли? І найбільш мерзенне запитання – як ви це зробили?», – це лише один із прикладів гомофобних жартів в окупації.

Другі за популярністю – це стьоб над собою, відносинами і, приміром, колишніми дівчатами:

«Всі знають, що найкращий подарунок для дівчини – це обручка. Але якщо дівчина повна, то краща обручка – це хулахуп».

Практично усі коміки – початківці сольного гумору. Цей рівень жартів їм підходить, бо через них за ними не прийдуть

«Практично усі коміки, яких я передивився, це початківці сольного гумору, тому всі жарти крутяться навколо тем сексу, непристойності і тому подібного. Тому що це ті речі, з яких найпростіше жартувати. На тих територіях (ОРДЛО – ред.) – люди бояться правди, банально бояться, вони бояться щось зайвий раз запитати. І тому коли виходить людина і жартує про гомофобні штуки, сексизм, непристойності, то не виникає ніяких запитань. Цей рівень жартів їм підходить, через них за ними не прийдуть, і вони згодні на такому рівні залишатись», – пояснює співзасновник першої україномовної стендап-комедії Максим Кравець.

«Переважно це стереотипи, Кавказ – це такі зухвалі всі, наприклад. Також політичні теми, превалюють навіть», – розповідали про улюблені теми жартів учасники комедійного шоу в ОРДЛО.

І це правда: про політику жартують багато. І переважно це образи в бік України.

«Бомжі не влаштовували воєн, бомжі не скидали уряд… А, стоп-стоп-стоп! Вибачте, помилився. Ні-ні, це були наркомани».

«Про правдиві українські засоби масової інформації: Путін, Путін, Путін на ведмедя пролітав, Путін над Майданом – СТБ вчора сказав».

І про президента-втікача Віктора Януковича:

«Сниться Януковичу Майдан: «Що, с*ки, не чекали, а я повернувся, ай бі бек», як він розганяє цей балаган! «Так, пацани, шо за фігня, Юля, зараз косу відірву! Але прокинеться знову в Ростові і дякує дяді Вові!».

Жарти про війну на Донбасі – теж є, але акуратні, щоб не роздратувати бойовиків:

«У мене запитання до жителів Донецька, може мені хтось відповість? У нас дотепер на вулицях таблички українською та англійською мовою. У мене питання: ми, що, с*ка, з ними воювати збираємося чи екскурсії водити по Донецьку?».

Про місцеві правила і закони кажуть опосередковано. Наприклад, про дороги чи про оформлення так званого «паспорта «ДНР»:

«Завдання моєї команди – підняти рівень стендапу хоча б до рівня Ростовської області. Або просто вбити час поки «ДНРівский» паспорт оформлюється».

У сюжетах про розвиток стендапу в Донецьку дуже часто наголошують – мовляв, майте на увазі, молоді коміки, жартувати можна тільки після суворої цензури.

«У нас дружна компанія, хлопці досвідченіші намагаються редагувати молодших, іноді дуже тоталітарно», – розповідають учасники комедійних шоу.

Зважаючи на рівень коміків, я дуже сумніваюсь, що хтось із них просто вміє вдало пожартувати на тему політики

«У політичному форматі, я думаю, що редактура можливо і відбувається, хоча зважаючи на рівень коміків, я дуже сумніваюсь, що хтось із них просто вміє вдало пожартувати на цю тему. Там люди самі себе бояться, особливо ті, хто при «владі», вони не сприймають будь-яку критику . Тому, я думаю, що цензура там є. Не жорстка, бо нема відповідного рівня гумору, але вона є», – каже Максим Кравець.

А в Донецьку вважають, що жартувати у них – може кожен. І вже мріють про «велику» сцену.

«Кращий з гумористів буде відправлений на майданчик ростовських гумористичних проектів, а точніше одного – саме Comedy Club», – розповідав учасник одного з гумористичних проектів.

Хоча минулого року популярні російські стендапери висміяли позивні місцевих бойовиків. І багатьом таке ставлення кумирів до нібито «героїв» не сподобалося.

«– Там були різні польові командири, які…

– Як вони називалися?

– Ну, «Моторола», припустимо.

– Серйозно?

– Ти не знав, чи що?

– «Моторола», «Гіві»… Їх просто немає вже усіх. Їх четверо польових командирів «Чунга-чанга», «Бінго-бонго»…

– «Сіменс»?

– «Сіньйор Помідор» і «Дрейк», – жартували на російському телеканалі «ТНТ».

Звичайно, після цього ролика у мережі було багато обурень, мовляв, привезіть їх у Донецьк, нехай перед нашими військовими виступлять. Вочевидь, такі концерти в окупації відбуваються нерідко.

«Найцікавіші, мабуть, виступи – це у військовій частині. Цим навряд чи хтось із коміків, особливо в Росії, може похвалитися, що виступав у військовій частині перед двомастами військовими», – зазначав один із донецьких стендаперів.

Але скандал, як то кажуть, швидко зам’яли. Адже якщо злякати російських «зірок», то на заходи бойовиків зможуть приїжджати хіба що найближчі сусіди.

Але у бойовиків інші плани. І все те, що популярно у молоді – вони очолюють, щоб легше було просувати «русский мир».

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