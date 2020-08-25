Лукашенко проти України: які загрози приховує білоруська криза

Протести в Білорусі тривають. Відносини між Києвом і Мінськом погіршуються. Чинний президент Олександр Лукашенко звинувачує Україну у втручанні в ситуацію в Білорусі. Проте Мінськ залишається майданчиком для зустрічей України та Росії в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Чи можуть постраждати переговори? Які ризики для України несуть події в Білорусі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Зрозумійте, що вас використовують і наших дітей, як гарматне м’ясо. Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, з Голландії, з України. Уже агресія почалася проти країни», – заявив президент Білорусі (за офіційними даними) Олександр Лукашенко під час засідання Ради безпеки Білорусі.

Майже відразу після початку протестів у Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про загрозу з-за кордону. В організації масових акцій, які проходять на території всієї країни проти фальсифікації виборів, він також звинувачує «зовнішні сили». Серед країн, які нібито беруть у цьому участь, Лукашенко називає і Україну.

Литва, Латвія, Польща і наша рідна Україна наказують провести вибори

«Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми загинемо як держава», – заявив Лукашенко.

У Києві такі випади не залишили поза увагою. Офіс президента України Володимира Зеленського назвав слова Лукашенка відвертою брехнею і свідомим нагнітанням.

Посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян

«Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає – а світ бачить, що довіри й близько немає, – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу «керівництва іншої країни» не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру», – таку заяву оприлюднив Офіс президента України.

Ми запитали в учасників протестних акцій у Мінську, що вони думають про звинувачення Лукашенка на адресу України.

«Ну, це ж повна маячня. Наш колишній президент, очевидно, намагається знайти ворогів всюди», – відповів житель Білорусі.

Значно простіше сказати, що нашою свідомістю маніпулюють, що нам платять

«Це стандартна технологія. Створюється певний зовнішній ворог, адже не можна сказати, що це ініціатива людей – виходити. Значно простіше сказати, що нашою свідомістю маніпулюють, що нам платять, що це все інтереси інших країн, щоб розвалити нашу країну. Потрібен зовнішній ворог, щоб дискредитувати протести, щоб зменшувати їх чисельність», – зазначив білорус.

«Людина, бодай трохи освічена, не звертатиме уваги на цю інформацію. Зрозуміло, що зараз з боку уряду буде багато вкидів абсолютно різнопланових, абсолютно суперечливих», – зазначила жителька Білорусі.

Аргументів немає – це все нісенітниця

«Будь-які заяви повинні бути аргументовані. Незалежно від того, хто їх робить: я, ви чи президент. Якщо я аргументів не чую – мені плювати, хто заявив. Аргументів немає – це все нісенітниця», – зауважив чоловік.

Незадоволена Україна і рішенням Лукашенка віддати Росії затриманих бойовиків ПВК «Вагнера», серед яких були й учасники бойових дій на Донбасі. Київ наполягав на їх видачі Україні. У відповідь на недружні дії МЗС навіть викликав з Мінська свого посла.

«Це форма дипломатичного демаршу. Це форма висловлення дипломатичного незадоволення. Все має свої певні межі. Коли раптом Лукашенко звинувачує Україну в підбуренні протестів, коли він каже, що з України йде загроза і таке інше – що ж, тоді йде перехід до наступного етапу, до більшої жорсткості, хоча вона ще не така, мені здається, як могла б бути», – пояснює міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко.

Заяви Лукашенка не сприяють сприйняттю Мінська як нейтрального майданчика для переговорів

Через похолодання у відносинах двох країн виникає запитання – чи можуть звинувачення з боку Лукашенка вплинути на переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Адже Мінськ залишається майданчиком для діалогу між Росією і Україною.

«Ті заяви, які пролунали з вуст Лукашенка, дуже насторожують. Вони не сприяють сприйняттю нами Білорусі і Мінська як дійсно нейтрального майданчика для проведення переговорів», – прокоментував заступник голови української делегації в ТКГ Олександр Мережко.

Поки, визнають у Тристоронній контактній групі, через обмеження, викликані пандемією коронавірусу, змінювати майданчик не будуть. Адже сторони все одно спілкуються онлайн. Хоча змін в майбутньому вже не виключають.

«Тоді, звичайно, треба шукати таку країну, яку обидві сторони переговорів, тобто і Україна, і Росія, будуть вважати прийнятною з точки зору нейтральної політичної позиції. Може бути, наприклад, Фінляндія. Вона розташована досить зручно і вона нейтральна щодо України і Росії. Можна подумати про якусь пострадянську країну. Наприклад, чому Молдова не може бути такою країною?», – зазначив Олександр Мережко.

Водночас, на думку аналітиків, зараз Україні варто остерігатися не стільки зміни майданчика для переговорів, скільки придушення протестів силовиками Лукашенка.

Якщо Лукашенко залишається при владі – це означає, що нікого, окрім Росії, у нього немає в союзниках

«Якщо Лукашенко залишається при владі – це означає, що нікого, окрім Росії, у нього немає в союзниках. Що стабільність його режиму, економічна стабільність – в повній волі Кремля. І що в обмін на це треба надавати якісь послуги», – каже політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський.

«Якщо Лукашенко відчуває, що він не може ні на що спертись, ні на що розраховувати, окрім російської підтримки, він виконає всі умови, які до нього висувались протягом останнього року щодо утворення справжньої «Союзної держави», з втратою Білоруссю більшості своїх суверенних можливостей», – зазначає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Ризик у тому, що Лукашенко буде йти далі в демонстрації лояльності до Росії і може створити щось, що буде небезпечно для України

Протяжність українсько-білоруського кордону – понад тисяча кілометрів. І в такій ситуації, вважають експерти, Росія може використовувати територію Білорусі у своїх інтересах проти України.

«Ризик не у тому, що Росія отримає контроль військовий над Білоруссю, а в тому, що Лукашенко буде йти все далі й далі в демонстрації своєї лояльності до Росії і може створити щось таке, що буде вже небезпечно для України. Арсенал силових акцій – він дуже широкий: окрім розміщення військ, це також розміщення засобів технічної розвідки, створення баз підготовки, використання Білорусі, у широкому сенсі, як антиукраїнського інструменту», – зазначає Олексій Їжак.

Також у Російській Федерації з’являються нові економічні важелі впливу. Наприклад, 40% бензину в Україну надходить саме з Білорусі.

«Все це у якийсь критичний момент зможуть використати уже скоординовано і Росія, і Білорусь. Наприклад, запровадити ембарго на постачання енергоносіїв в Україну, скажімо так, щоб примусити Україну до певних поступок», – пояснює Петро Бурковський.

21 серпня Лукашенко публічно заявив: вирішить проблему протестних акцій в Білорусі вже у найближчі дні.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: