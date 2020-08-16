Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
16 серпня 2020, Київ 20:57
Фотогалереї

«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)

Багатотисячними колонами демонстранти по всій Білорусі вийшли на акції протесту.

На неділю був анонсований найбільший загальногромадянський марш «За Свободу!» – проти фальсифікацій підсумків президентських виборів.

За повідомленням Радіо Свобода, в Мінську велика колона демонстрантів йшла проспектом Незалежності – в бік центру. Люди несуть два величезних біло-червоно-білих прапори і скандують: «Живє Бєларусь!» і «Йди!».

На площу Перемоги у Вітебську прийшли художники, медики, залізничники. Залізничники скандували: «Страйк!».

У Гродні, за інформацією Білоруської служби Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна.

Одночасно в Мінську 16 серпня відбувся багатотисячний провладний мітинг, перед учасниками якого виступив президент Олександр Лукашенко.

ЗМІ повідомляли про те, що працівники бюджетних організацій скаржилися на тиск із вимогою участі в цій акції. Людей звозили автобусами і спеціальними поїздами до Мінська.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. У ніч на 10 серпня в Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Сутички і затримання відбуваються і в інших містах країни. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих за період 9–12 серпня, а також про одного загиблого учасника протесту. Ще один із затриманих помер від серцевого нападу, як припускають, після його побиття.

Штаб опозиціонерки Світлани Тихановської не визнає результатів виборів і закликав до діалогу про «мирну передачу влади народові». Сама Тихановська зараз перебуває у Литві.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції. ЄС вже працює над списками тих, хто потрапить під такі санкції.

16 серпня у Мінську біля напису &laquo;Мінськ &ndash; місто-герой&raquo; зібралися понад 100 тисяч людей, повідомив кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода
1 16 серпня у Мінську біля напису «Мінськ – місто-герой» зібралися понад 100 тисяч людей, повідомив кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода
Люди несли два величезних біло-червоно-білих прапори...
2 Люди несли два величезних біло-червоно-білих прапори...
...і скандували: &laquo;Живє Бєларусь!&raquo; і &laquo;Йди!&raquo;
3 ...і скандували: «Живє Бєларусь!» і «Йди!»
Велика колона демонстрантів йшла проспектом Незалежності &ndash; в бік центру міста
4 Велика колона демонстрантів йшла проспектом Незалежності – в бік центру міста
Люди не перекривали дороги, транспортний рух не був обмежений. Автівки вільно їхали, деякі з біло-червоно-білими прапорами, та вітали демонстрантів сигналами клаксонів
5 Люди не перекривали дороги, транспортний рух не був обмежений. Автівки вільно їхали, деякі з біло-червоно-білими прапорами, та вітали демонстрантів сигналами клаксонів
6
Мирно протестували і на вулицях Вітебська
7 Мирно протестували і на вулицях Вітебська
Сотні людей з квітами, повітряними кульками та біло-червоно-білими прапорами йшли до площі Перемоги в Мінську
8 Сотні людей з квітами, повітряними кульками та біло-червоно-білими прапорами йшли до площі Перемоги в Мінську
Люди, які підходили, доріг не перекривали, та займали тротуари вулиць Леніна та Калініна білоруської столиці
9 Люди, які підходили, доріг не перекривали, та займали тротуари вулиць Леніна та Калініна білоруської столиці
&laquo;Марш Свободи&raquo; у Гомелі
10 «Марш Свободи» у Гомелі
Людей &ndash; щонайменше сім тисяч...
11 Людей – щонайменше сім тисяч...
&laquo;Не забувайте, не прощайте&raquo;, &laquo;У відставку!&raquo;, &laquo;Живє Бєларусь!&raquo; та &laquo;Віримо, можемо, переможемо!&raquo; &ndash; скандували мирні мітингарі у Гомелі
12 «Не забувайте, не прощайте», «У відставку!», «Живє Бєларусь!» та «Віримо, можемо, переможемо!» – скандували мирні мітингарі у Гомелі
У Гродні люди зібралися на Радянській площі. Потім близько 10 000 людей рушили ходою від площі Радянської (у центрі міста) до площі Леніна
13 У Гродні люди зібралися на Радянській площі. Потім близько 10 000 людей рушили ходою від площі Радянської (у центрі міста) до площі Леніна
14
Працівники підприємств прийшли у робочих формах
15 Працівники підприємств прийшли у робочих формах
Демонстранти також скандували: &laquo;Живє Бєларусь!&raquo;, &laquo;Йди!&raquo;, &laquo;Віримо, можемо, переможемо!&raquo;
16 Демонстранти також скандували: «Живє Бєларусь!», «Йди!», «Віримо, можемо, переможемо!»
17

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG