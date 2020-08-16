Багатотисячними колонами демонстранти по всій Білорусі вийшли на акції протесту.

На неділю був анонсований найбільший загальногромадянський марш «За Свободу!» – проти фальсифікацій підсумків президентських виборів.

За повідомленням Радіо Свобода, в Мінську велика колона демонстрантів йшла проспектом Незалежності – в бік центру. Люди несуть два величезних біло-червоно-білих прапори і скандують: «Живє Бєларусь!» і «Йди!».

На площу Перемоги у Вітебську прийшли художники, медики, залізничники. Залізничники скандували: «Страйк!».



У Гродні, за інформацією Білоруської служби Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна.

Одночасно в Мінську 16 серпня відбувся багатотисячний провладний мітинг, перед учасниками якого виступив президент Олександр Лукашенко.

ЗМІ повідомляли про те, що працівники бюджетних організацій скаржилися на тиск із вимогою участі в цій акції. Людей звозили автобусами і спеціальними поїздами до Мінська.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів голосування на виборах президента. У ніч на 10 серпня в Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Сутички і затримання відбуваються і в інших містах країни. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих за період 9–12 серпня, а також про одного загиблого учасника протесту. Ще один із затриманих помер від серцевого нападу, як припускають, після його побиття.

Штаб опозиціонерки Світлани Тихановської не визнає результатів виборів і закликав до діалогу про «мирну передачу влади народові». Сама Тихановська зараз перебуває у Литві.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції. ЄС вже працює над списками тих, хто потрапить під такі санкції.