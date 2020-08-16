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16 серпня 2020, Київ 11:51
Новини | Міжнародні

Влада Білорусі примусово збирає держслужбовців на провладний мітинг – ЗМІ

У десятках міст Білорусі вже тиждень тривають багатотисячні протести проти офіційних результатів президентських виборів, які учасники акцій називають сфальсифікованими

Влада Білорусі під загрозою звільнення збирає держслужбовців на мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка 16 серпня, повідомляє білоруський портал TUT.BY. Акція запланована на 12:00 на площі Незалежності в Мінську.

При цьому на 14:00 тут плануються масові акції протесту опозиції проти фальсифікації виборів і жорстокості силових органів при придушенні мирних масових акцій.

Порталу TUT.BY надійшли сотні повідомлень про примус поїхати на мітинг за Лукашенка від працівників «Белшини», «Інтегралу», Могильовського м’ясокомбінату, бобруйської «Слов’янки», «Бобруйськагромашу» і десятків інших організацій.

Подібні вимоги також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям.

Білоруська служба Радіо Свобода також повідомляє про надходження повідомлень від читачів про примус до участі у провладному мітингу. Читачі скаржаться, що їм погрожують звільненням у випадку неявки.

На 14.00 неділі 16 серпня в Білорусі запланований «Загальногромадянський марш за свободу» на проспекті Незалежності в Мінську, а також в інших містах. Акцію організовують опоненти Лукашенка, що закликають до його відставки, чесних перевиборів і суду над силовиками, які жорстоко били і катували людей.

У десятках міст Білорусі вже тиждень тривають багатотисячні протести проти офіційних результатів президентських виборів, які учасники акцій називають сфальсифікованими.

За цей час понад сім тисяч людей були затримані, сотні – жорстоко побиті. Щонайменше двоє людей загинули. Близько п’яти тисяч людей, як і раніше, перебувають за ґратами, доля багатьох людей невідома.

Десятки державних підприємств почали страйк, в тому числі найбільші держпідприємства країни. Влада відмовляється йти на поступки протестувальникам і проводити вибори заново.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Натомість президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в країні організовані з-за кордону, і звернувся «по допомогу» до президента Росії Володимира Путіна.

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі

У білоруському Гродні на площі Леніна зібралося близько 10 тисяч людей із національними прапорами Білорусі, кульками та плакатами з написом: «Лукашенка у відставку». Люди скандують: «Лукашенко, іди геть!»

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