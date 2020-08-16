Влада Білорусі примусово збирає держслужбовців на провладний мітинг – ЗМІ

Влада Білорусі під загрозою звільнення збирає держслужбовців на мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка 16 серпня, повідомляє білоруський портал TUT.BY. Акція запланована на 12:00 на площі Незалежності в Мінську.

При цьому на 14:00 тут плануються масові акції протесту опозиції проти фальсифікації виборів і жорстокості силових органів при придушенні мирних масових акцій.

Порталу TUT.BY надійшли сотні повідомлень про примус поїхати на мітинг за Лукашенка від працівників «Белшини», «Інтегралу», Могильовського м’ясокомбінату, бобруйської «Слов’янки», «Бобруйськагромашу» і десятків інших організацій.

Подібні вимоги також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям.

Білоруська служба Радіо Свобода також повідомляє про надходження повідомлень від читачів про примус до участі у провладному мітингу. Читачі скаржаться, що їм погрожують звільненням у випадку неявки.

На 14.00 неділі 16 серпня в Білорусі запланований «Загальногромадянський марш за свободу» на проспекті Незалежності в Мінську, а також в інших містах. Акцію організовують опоненти Лукашенка, що закликають до його відставки, чесних перевиборів і суду над силовиками, які жорстоко били і катували людей.

У десятках міст Білорусі вже тиждень тривають багатотисячні протести проти офіційних результатів президентських виборів, які учасники акцій називають сфальсифікованими.

За цей час понад сім тисяч людей були затримані, сотні – жорстоко побиті. Щонайменше двоє людей загинули. Близько п’яти тисяч людей, як і раніше, перебувають за ґратами, доля багатьох людей невідома.

Десятки державних підприємств почали страйк, в тому числі найбільші держпідприємства країни. Влада відмовляється йти на поступки протестувальникам і проводити вибори заново.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Натомість президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в країні організовані з-за кордону, і звернувся «по допомогу» до президента Росії Володимира Путіна.