AP оприлюднила відео загибелі Тарайковського, яке суперечить офіційній версії його смерті

Агенція Associated Press оприлюднила відеозапис, який суперечить заявам білоруської влади про причини смерті протестувальника Олександра Тарайковського, передає білоруська служба Радіо Свобода.

На оприлюднених кадрах видно, як силовики стріляють в людину, в якій упізнали Тарайковського. Це сталося під час того, як чоловік із піднятими руками йшов у бік озброєних спецпирзначенців. Після одного з пострілів він падає.

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За офіційною версією Міністерства внутрішніх справ Білорусі, протестувальник загинув через вибух пристрою, який нібито намагався кинути в силовиків. У руках чоловіка на відео нічого немає.

Раніше інші медіа та Телеграм-канали оприлюднили відео загибелі Тарайковського з іншого ракурсу.

15 серпня в Мінську прощалися із загиблим на протесті Олександром Тарайковським. Він загинув під час розгону демонстрації біля станції метро «Пушкінська» 10 серпня.

МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою. Однак на відеозаписі пристрою у його руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини. Учасники акцій протесту переконані, що Тарайковського застрелив спецпідрозділ.