«Нам соромно»: білоруси відмовляються від державних нагород та премій, ідуть із держслужби

Окрім акцій протесту, які з 10 серпня тривають у Білорусі через недовіру до оголошених результатів президентських виборів, а потім і як реакція на жорстокі дії силовиків (побиття та катування затриманих, зокрема і неповнолітніх та жінок), громадяни цієї країни вдаються до інших форм осуду дій влади. Зокрема, білоруси відмовляються від державних премій та нагород, пишуть заяви на звільнення з роботи, влаштовують флешмоби, поширюють звернення. Окрім цього піднялася хвиля осудження дій учителів, які брали участь у роботі дільничних комісій і, як вважають білоруси, закривали очі на фальсифікації. Радіо Свобода зібрало інформацію із білоруських медіа та соціальних мереж.

Сто стипендіатів, лауреатів, преміантів і дипломантів Спеціального фонду президента Білорусі з підтримки талановитої молоді, студентів і учнів відмовилися від звання і всіх привілеїв.

Відповідну заяву разом із своїми іменами та підписами вони опублікували через білоруський інтернет-портал TUT.by.

«Тиранія не сприяє розвитку. Тиранія, як чорна діра, поглинає все світле і прекрасне. Ми відмовляємося від усіх звань і привілеїв, пов'язаних зі Спеціальним фондом Президента Республіки Білорусь з підтримки талановитої молоді та обдарованих студентів і учнів, в ім'я справедливості і миру. Грошові кошти, по можливості, будуть перераховані нами в фонд підтримки репресованих, які постраждали, і оштрафованих», – зазначається у заяві.

«Неможливо носити звання лауреата стипендії президента, коли президент допускає в країні обман і звірячі побиття своїх же співгромадян», – написали молоді люди, пояснюючи своє рішення відмовитися від президентської премії.

Нам соромно нести це звання

«Ми заявляємо: нам соромно нести це звання. Так сталося, що білоруси більше не відчувають себе в безпеці в своїй країні. Ми не можемо спокійно перебувати на вулиці, ми не можемо висловлювати свою думку, в країні панує атмосфера обурення і страху. Народ зробив свій вибір, але чомусь цей вибір не був врахований», – мовиться у тексті листа до редакції.

«Те, що відбувається в останні дні, не відповідає принципам вільного демократичного суспільства і не відповідає статуту Конституції. Ми бачили, з якою жорстокістю затримують мирних протестувальників і перехожих, ми знаємо, як далі працює судова система, ми чули про нелюдські умови утримання політв'язнів у в'язницях. Народ хоче і має право мирно висловити свою думку, і цей народ – це не проплачені з-за кордону «відморозки», народ – це всі ми», – зазначають молоді люди у своєму зверненні.

Вони наголошують, що роблять цей крок відкрито і публічно, тому просять опублікувати їхні прізвища та імена.

«Не будь переможений злом»

Від президентської премії відмовився і відомий білоруський оперний співак Ілля Сільчуков.

«У світлі всього, що сталося, я відмовляюся носити звання тричі лауреата гранд-премії президента Білорусі. Це незмірно мала втрата в порівнянні з покаліченими і загубленими життями молодих героїв.

«Не будь переможений злом, але перемагай зло добром ...» Біблія . Римлянам 12:21», – написав співак на своїй сторінці у фейсбуці.

13 серпня 2020 року він заспівав Гімн поклоніння Білорусі, де є слова про прагнення до правди і свободи.

Ілля Сільчуков брав участь у жалобній акції за загиблим на вулиці Пушкінській у Мінську Олександром Тарайковським. Він називає його – «воїном світла»​.

На прощання із 34-річним учасником акції протесту прийшли тисячі людей: вони несли квіти, висловлювали слова підтримки рідним і близьким загиблого, скандували:.«Жиє Білорусь».

Міліція не втручалася.

МВС Білорусі стверджує, що демонстрант загинув від вибуху саморобного вибухового пристрою, який нібито був у нього в руках. Однак на відеозаписі пристрою у нього в руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини.

Учасники акцій протесту кажуть, що Тарайковського застрелив хтось із бійців спецпідрозділу.

Учителям: «Це через вас нас б’ють і калічать»

Випускники шкіл і гімназій минулих років, чиї вчителі працювали на виборчих дільницях під час президентських виборів, влаштовують біля цих навчальних закладів «дошки ганьби».

«Заберіть свої атестати, віддайте наші голоси»

Там вони вивішують атестати і грамоти і пишуть, що відмовляються від них, бо перестали довіряти своїм учителям.

Така дошка, зокрема, з'явилася біля мінської гімназії №40.

Окрім атестатів та грамот там прикріплені записки зі словами: «Заберіть свої атестати, віддайте наші голоси», «Це через вас нас б’ють і калічать».

«Як вони в класи будуть заходити?! Ганьба! Як вони будуть дивитися в очі дітей», – пишуть обурені люди у коментарях під цим постом.

Та не всі вчителі, які працювали у дільничних комісіях на президентських виборах, мовчки виконували вказівки і закривали очі на фальсифікації.

Ті вчителі, які не хочуть, щоб «ставили знак рівності між учителем і фальсифікатором», – вийшли на акцію, передає інтернет-портал TUT.by.

Учасники акції несли в руках саморобні плакати, на яких було написано, що вони проти фальсифікацій, і що школа має бути територією свободи і поваги.

«Не вважаю за можливе бути на державній службі»

Заступник начальника управління законодавства в правоохоронних і військовій сферах головного державно-правового управління Адміністрації президента Білорусі Артем Проскалович написав заяву про звільнення, пояснивши свій крок тим, що «більше не вважає за можливе бути юристом на державній службі».

Про це він повідомив у себе в Instagram, оприлюднивши фото відповідної заяви.

Радіо Свобода звернулося до Проскаловича через соціальні мережі із проханням пояснити своє рішення, однак той поки не відреагував.

«Я визнаю, що він не виграв вибори»

Працівники різних підприємств Білорусі проводять страйки та мітинги. Вони вимагають справедливого перерахунку голосів, а якщо це не є можливим, то повторних виборів.

14 серпня така акція пройшла на Мінському заводі колісних тягачів, який є державним підприємством, підпорядкованим Державному військово-промисловому Комітету Республіки Білорусь.

Перед працівниками виступав і гендиректор підприємства Олексій Римашевський.

Зокрема, він сказав, що сам особисто голосував за Лукашенка, але думає, що результати виборів фальсифіковані.

«Я визнаю, що він (Лукашенко – ред.) не виграв вибори», – сказав Римашевський.

Один із робітників підприємства голосно звернувся до присутніх: «Підніміть руки, хто голосував за Тихановську?».

Піднявся «ліс рук».

Правоохоронці та десантники

Про звільнення на знак протесту проти жорстких розгонів акцій та жорстокого поводження із затриманими публічно заявили кілька співробітників правоохоронних органів Білорусі.

Видання TUT.by поговорило з колишнім міліціонером Єгором Ємельяновим, якого затримали після того, як він опублікував в інстаграмі пост про звільнення і підтримав протестувальників.

Суд 13 серпня відмовився призначати йому адміністративне покарання. Ємельянов розповів, що слідом за ним із міліції звільнилися ще троє співробітників.

Дільничний із Гомеля Іван Колос, який напередодні записав відео, в якому закликав колег припинити насильство проти мирних протестувальників, виїхав із країни, побоюючись репресій.

Він розповів «Медіазоні», що вже через 20 хвилин після публікації начальство відібрало у нього посвідчення і форму.

У Гродні десантники вийшли у центр міста з плакатами: «Ми з народом».

Окрім того у соціальних мережах триває флешмоб, під час якого колишні спецпризначенці і бійці білоруського ОМОНу демонстративно викидають свою форму, висловлюючи обурення жорстокістю силовиків.

Телевізійні ведучі та журналісти

Ведучі програм на державних телеканалах Білорусі пишуть заяви на звільнення.

На своїх сторінках у соціальних мережах вони пояснюють, що не можуть посміхатися в ефірі на тлі того, що відбувається в країні.

«Важко сказати «добрий ранок», коли насправді все погано», – заявив Андрій Макайонок, відомий комік і ведучий програми «Добрий ранок, Білорусь» на телеканалі «Білорусь-1» (БТ).

Принаймні шість ведучих цієї державної телерадіокомпанії пішли з роботи на знак протесту проти жорстоких дій влади щодо учасників протестів через недовіру до оголошених результатів президентських виборів.

«Я більше не хочу мовчати!. Кожен випуск новин – це частина стратегії влади», – написав кореспондент STV Олександр Лучонок.

Не позбавляйте майбутнього наших дітей!

«На жаль! Я і мої ДІТИ більше не зможемо посміхатися з екрану телевізора. Вітаємо Країну з «Вибором»! Не знаю, коли Ви прочитаєте мій пост, тому що глушать інтернет. Але зрозумійте, що навіть зараз, коли «вибір» уже зроблений – Я НЕ боюся! Друзі! Люди! І Ви НЕ БІЙТЕСЯ! Не позбавляйте майбутнього наших дітей!», – написала у фейсбуці ведуча кулінарної програми телеканалу STV «Сніданок для трьох» Тетяна Бородкіна.

Загалом, майже три десятки журналістів білоруських державних ЗМІ заявили, що звільнилися через незгоду з діями влади.

Журналісти і співробітники Білоруської телерадіокомпанії (БТ) влаштували страйк і вимагають повідомляти правду в ефірі. Їх підтримують жителі Мінська.

Із будинків, які поруч БТ, люди виносять журналістам воду, йогурти, підтримують їх вигуками та аплодисментами.

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