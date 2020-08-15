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15 серпня 2020, Київ 17:38
Фотогалереї

«Ми з народом»: хода десантників у Гродні – фотогалерея

У білоруському Гродні близько десятка десантників пройшли центром міста з плакатами: «Ми з народом». Вони дарували жінкам квіти.

Білоруси виступають проти офіційних результатів виборів, згідно з якими, президентом країни вже вкотре став Олександр Лукашенко. Люди закликають поліцейських зупинити свавілля щодо протестувальників та вимагають відходу Лукашенка від влади.

У перші дні протестів у Мінську та інших містах Білорусі дійшло до сутичок протестувальників із силовиками. Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих за період 9-12 серпня, а також, офіційно, про одного померлого.

Штаб Світлани Тихановської не визнає попередніх офіційних результатів виборів і закликав до діалогу про «мирну передачу влади народові». Сама Тихановська зараз перебуває у Литві.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.

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