Як у Мінську прощалися із загиблим Олександром Тарайковським – фотогалерея

Близько тисячі людей прийшли на церемонію прощання з 34-річним мінчанином. Вони стояли на вулиці біля жалобної зали, де перебували рідні і близькі Тарайковського. Міліція не втручалася.

МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою. Однак на відеозаписі пристрою у нього в руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини. Учасники акцій протесту переконані, що Тарайковського застрелив спецпідрозділ.



Олександр Тарайковський, за офіційними даними, єдиний загиблий при розгоні протестів у Білорусі. Повідомлення про інших загиблих наразі не підтверджені. Кілька учасників акцій протесту перебувають у важкому стані, сотні були госпіталізовані – частина з них отримали травми під час зіткнень із ОМОНом і спецпідрозділом, інші були жорстоко побиті після затримання.

У Мінську сьогодні сьомий день протестів, які почалися 9 серпня як вуличні акції проти фальсифікацій на виборах. Згодом до вимог додалося засудження поліцейського насильства, покарання винних у ньому, а також заклики до відставки президента Олександра Лукашенка, перегляд підсумків голосування або проведення нових виборів глави держави.