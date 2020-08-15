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15 серпня 2020, Київ 17:41
Фотогалереї

Як у Мінську прощалися із загиблим Олександром Тарайковським – фотогалерея

Близько тисячі людей прийшли на церемонію прощання з 34-річним мінчанином. Вони стояли на вулиці біля жалобної зали, де перебували рідні і близькі Тарайковського. Міліція не втручалася.

МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою. Однак на відеозаписі пристрою у нього в руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини. Учасники акцій протесту переконані, що Тарайковського застрелив спецпідрозділ.

Олександр Тарайковський, за офіційними даними, єдиний загиблий при розгоні протестів у Білорусі. Повідомлення про інших загиблих наразі не підтверджені. Кілька учасників акцій протесту перебувають у важкому стані, сотні були госпіталізовані – частина з них отримали травми під час зіткнень із ОМОНом і спецпідрозділом, інші були жорстоко побиті після затримання.

У Мінську сьогодні сьомий день протестів, які почалися 9 серпня як вуличні акції проти фальсифікацій на виборах. Згодом до вимог додалося засудження поліцейського насильства, покарання винних у ньому, а також заклики до відставки президента Олександра Лукашенка, перегляд підсумків голосування або проведення нових виборів глави держави.

Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
1 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
2
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
3 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
4 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Станція метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
5 Станція метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
6 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
На місці прощання громадськості з Олександром Тарайковським вивісили біло-червоно-білий прапор Білорусі довжиною в понад 3 метри на крамниці неподалік готелю &laquo;Орбіта&raquo; в Мінську. Приходять тисячі людей. Одні приходять, інші відходять. Вони кладуть квіти. Прийшли також білоруський співак Макс Корж та телеведучий Юрій Жигамонт
7 На місці прощання громадськості з Олександром Тарайковським вивісили біло-червоно-білий прапор Білорусі довжиною в понад 3 метри на крамниці неподалік готелю «Орбіта»
в Мінську. Приходять тисячі людей. Одні приходять, інші відходять. Вони кладуть квіти. Прийшли також білоруський співак Макс Корж та телеведучий Юрій Жигамонт
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
8 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
9 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
10 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
11 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
12 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
13 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
14
Біля станції метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
15 Біля станції метро «Пушкінська» в Мінську
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Станція метро&nbsp;&laquo;Пушкінська&raquo;&nbsp;в Мінську
17 Станція метро «Пушкінська» в Мінську
На вулиці Ольшевського в Мінську
18 На вулиці Ольшевського в Мінську
На вулиці Ольшевського в Мінську
19 На вулиці Ольшевського в Мінську
На вулиці Ольшевського в Мінську
20 На вулиці Ольшевського в Мінську
На вулиці Ольшевського в Мінську
21 На вулиці Ольшевського в Мінську
Володимир і Ольга Некляєви. Володир Некляєв&nbsp;&ndash; опозиціонер, колишній кандидат на посаду президента
22 Володимир і Ольга Некляєви. Володир Некляєв – опозиціонер, колишній кандидат на посаду президента
Прощання із загиблим Олександром Тарайковським на вулиці Ольшевського в Мінську
23 Прощання із загиблим Олександром Тарайковським на вулиці Ольшевського в Мінську
На вулиці Ольшевського в Мінську
24 На вулиці Ольшевського в Мінську
На вулиці Ольшевського в Мінську
25 На вулиці Ольшевського в Мінську

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