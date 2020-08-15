Росія оголосила редактора каналу про події в Білорусі Nexta в розшук

Російські правоохоронні органи оголосили в розшук автора білоруського телеграм-каналу Nexta Степана Путила. Про це свідчать дані російського Міністерства внутрішніх справ.

На сайті не вказана суть кримінального провадження, за яким російські силовики розшукують Путила.

Напередодні телеграм-канал Nexta, що висвітлює протести у Білорусі і став одним із головних джерел інформації про них, повідомив про відкриття кримінальної справи проти свого засновника Степана Путила в Білорусі. Справу порушили за підозрою в організації масових заворушень.

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Канал Nexta Live є одним із найбільш популярних у країні і активно висвітлює протести після виборів, на сьогодні у нього 1,9 мільйона підписників.

Проєкт, який не має ані штатних журналістів, ані веб-сайту, називає себе «децентралізованим медіа ХХІ століття» – творцями контенту є небайдужі люди, які перебувають в епіцентрі подій.

NEXTA вимовляється як «нехта», що у перекладі з білоруської означає «хтось».