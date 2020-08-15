Лідери країн Балтії закликали до перевиборів у Білорусі

Прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви закликали владу Білорусі провести «вільні та чесні» вибори. Про це йдеться у спільній заяві Юрі Ратаса, Кріш’яніса Каріньша та Саулюса Скверняліса від 15 серпня за підсумками їхньої зустрічі в Тарту.

Три балтійські країни закликали Мінськ утриматися від насильства та звільнити політичних в’язнів і затриманих протестувальників.

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«Прем’єр-міністри закликали Білорусь провести вільні та чесні президентські вибори у прозорий спосіб за участі міжнародних спостерігачів. Прем’єр-міністри також заохочують Європейський союз знайти можливості запровадити обмежувальні заходи проти чиновників, відповідальних за насильство, але водночас не карати білоруський народ за дії їхнього керівництво», – йдеться в заяві.

Також очільники урядів країн Балтії висловили думку, що Євросоюз має знайти спосіб підтримати білоруську громадськість, позаяк «білоруський народ заслуговує на відкрите та вільне суспільство».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.