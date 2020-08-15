15 серпня в Мінську прощалися із загиблим протестувальником Олександром Тарайковським. Він загинув під час розгону демонстрації біля станції метро «Пушкінська» 10 серпня. Саме на цьому місці в суботу зібралося декілька тисяч людей. У руках мінчани тримали квіти, біло-червоно-білі прапори та плакати з написами, які закликають до відповідальності. Олександра проводжали оплесками та вигуками: «Не забудемо, не пробачимо!», «Живе Білорусь!». До процесії долучилися автомобілісти, які голосно сигналили. Перед цим рівно в полудень пройшла хвилина мовчання. МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою. Однак на відеозаписі пристрою в його руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини. Учасники акцій протесту переконані, що Тарайковського застрелив спецпідрозділ. Олександр Тарайковський, за офіційними даними, єдиний загиблий при розгоні протестів у Білорусі. Виступи почалися 9 серпня як вуличні акції проти фальсифікацій на виборах. Згодом до вимог додалося засудження поліцейського насильства, покарання винних у ньому, а також заклики до відставки президента Олександра Лукашенка, перегляд підсумків голосування або проведення нових виборів глави держави. Відео Білоруської служби Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».